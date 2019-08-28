幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志繼親收養程序苦

2019-08-28 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



同志結婚5月底合法，不過子女只准繼親收養，同志家庭中無血緣的父母必須提聲請並經法院判決認可收養關係，才能保障孩子具雙親的權益。已有小孩的女同志Jovi 5月辦結婚登記後，妻子就立刻去辦收養，數周前法院已開庭，可望成為全台首個孩子合法擁有同志雙親的家庭。

Jovi多年前以當時伴侶的卵子赴泰國做人工生殖，自己懷胎生下小孩。後來兩人分手，Jovi與現在妻子共同撫養小孩。同婚通過後，妻子迅速聲請收養小孩，開庭時，法官說若依法有婚約兩年後才能辦收養，問她們幹嘛那麼急？她們拿出三年前就辦伴侶註記的事實，並提出現實遇到的困難，法官才心軟。

Jovi說，她們曾幫小孩申請一所實驗學校，該校規定父母在孩子入校前也要先上課程拿學分，Jovi妻子因此奔波拿滿80個學分。未料學校得知她們是同志家庭後，說Jovi的妻子並非小孩三等親內親屬，學分不算數，讓她們深感「同志家庭被隔離」。

Jovi說，她也告訴法官，自己生小孩時早產，生後昏迷，不知孩子情況，隔天才知小孩病危，卻因伴侶依法不能簽孩子手術同意書，只得用最基本的健保治療維持生命。她雖身體很痛，仍只能忍痛從中壢坐輪椅來台北簽手術同意書，才讓孩子得到較好照顧，「身體痛，但我心更痛」。如今若又有類似狀況，難道要讓全家再受一次煎熬？

這回上法院，也讓Jovi為孩子深感不捨。她說孩子不敢跟陌生人說話，但因明年就上小學，依規定須獨自面對法官陳述收養者是自己親人等說法，緊張到半夜偷哭，說「媽媽明明就已經是我媽媽，為什麼我還要跟陌生人講？」讓她們心如刀割。

Jovi說，希望未來法條能更友善，例如不要綁定只能靠現行懷胎生母才算母親，另一位只能算養母，「孩子是我們一起養的，難道另一半的愛會比較少？」Jovi也建議，若是捐卵的「基因母」，除非自己放棄，也該算生母，不妨比照異性戀做基因鑑定，只要鑑定通過就算婚生推定，省掉許多程序。