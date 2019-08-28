「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



男同志法蘭克從事社會服務工作多年，近50歲時感到人生步入下半場，亟思如何讓接下來的時光更有意義，決定收養無人照顧的幼兒。經提出聲請、審查三年後，去年他終獲法院判決收養關係成立，成為全台首位單身收養的爸爸。

台灣現行法令規定單身可收養小孩，法蘭克是全台首位收養小孩的單身男性。圖為同志家庭日前抗議同性結合專法畫面，非當事人。記者何定照/攝影 分享 facebook

台灣現行法令規定單身可收養小孩，過去提出單身收養的都是女性，也有女同志伴侶以其中一人的單身身分提出收養。法蘭克說，他從事社會服務向來不把人標籤化，也不想被標籤是同志，認為收養資格關鍵是究竟適不適合，希望外界不要用「同志爸爸」身分看他，「我是單親爸爸，只是也是同志」。

法蘭克工作上服務許多青少年，也教過書，一直覺得人生意義最大是助人。快50歲時，他思及人生下半場一般都在照顧健康、存退休金等，某個程度好像在等死，覺得應更追求意義。然而當志工等對他都太簡單，偶然間他聽到兒童福利聯盟宣導收養孩子，且可單身收養，原本就喜歡小孩的他就此動念。

規畫、準備幾年，法蘭克付諸行動，選擇收養的標準是「這孩子如果生命沒有我，是否完全拉不住？我的介入能否幫助他？」一位因父母狀況複雜而略顯先天遲緩、一直無人認養的七個月嬰兒，與他結了緣。法蘭克說，他曾問兒盟，如果他沒收養，這嬰兒會如何？對方說一是送到育幼院等機構，二是送到國外，不過國外收出養可能有文化認同等問題。

孩子滿一歲時，法蘭克申請留職停薪，接他住到家。他認為孩子遲緩問題主要是環境刺激不夠，除了帶他去做早療，也不停跟他說話，建立起對方安全感，孩子真的大大進步，現在已無人看得出他曾發展遲緩。

「如果用我後半生剩下來的生命，能幫助無助新生命的未來，生命的意義就很不一樣。」法蘭克說，他在工作實務上發現，高風險、高關懷學生都是因家庭失去功能，造成青少年時被不同吸引力拉走，服務者往往只能善後。早期他覺得問題可透過學校教育改善，後來覺得還是要靠家庭，他想收養孩子，也是要避免孩子無家的風險。

現在法蘭克只希望，將孩子培育到將來能獨立、成年時有工作能力，他的人生也因透過收養變得有意義。「當自己慢慢衰老，因為照顧別的孩子，生命因此不同」；法蘭克住安養院的母親，也因多了個孫子，祖孫相見時總一起踢球、畫畫，變得更有活力。