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機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08聯合報 記者雷光涵╱即時報導

有民眾到了監理站要考機車駕照才發現沒有網路預約、只能現場等候補，最終耗費了5個小時等待無功而返，覺得生氣，在網路發文抱怨。事實上107年機車考照大變革以後，路考所費時間拉長，各監理所（站）能受理的考生減少，現在全台機車考照已採全網路預約制。

機車考照難度增加，考試時間拉長，各監理所（站）考試都採用全預約制。本報資料照片
機車考照難度增加，考試時間拉長，各監理所（站）考試都採用全預約制。本報資料照片
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網友在臉書「爆料公社」發文說上周五一早載家人去台南監理站考機車駕照，監理站表示沒有現場的名額，須等網路預約者取消或未報到，才會有名額。上午場網友家人沒有候補到，他說，下午場開放候補時，居然被告知沒有參加安全講習，也不能報名。該名網友氣炸說，講習13時30分開始，但13時45分才接受候補報名，勢必錯過講習，等於當天根本不能報名考試，他覺得很傻眼。

台南監理站股長黃竹夆澄清，候補有兩類名額，一是網路預約者當日取消，清晨7時就可以確認空出的名額；一是預約未報到的名額，但這類遞補，只限之前參加過安全講習、卻未通過筆試、路考的人。他解釋，當天下午1時有兩個取消預約的名額有人遞補，1時45分開放的名額，是給上過課的民眾，網友才會誤會被流程刁難。

以台南監理站為例，上午7時開門、8時開始抽號碼牌；下午1時重新抽下午場次的號碼牌，現場候補到的人就可以參與兩小時的初考領講習、筆試及路考。

黃竹夆表示，確實有人建議過要把上、下午各60個名額，分網路、現場報名的名額，但是他們認為這樣會有更多人來空等，試圖碰運氣。所以仍呼籲要考機車駕照者，務必上網完成預約就保證不會白跑。

公路總局說，若民眾家無設備、不會使用網路預約，可以至監理所（站）的公共電腦，由現場工作人員協助預約。目前是開放一個月內的名額，每個站所開放報考的日期、名額不同，兩天前截止報名（即考照前一日及當日無法預約報名）。不過要注意的是，預約者若三個月內有三次未報到，將被停權三個月。

公路總局呼籲現在機車考照已經是全預約制，假日更不受理現場報名，民眾務必事前完成預約，免得白跑。

監理站駕照臺南

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