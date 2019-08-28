吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，楊柳颱風對台灣無直接影響，不過下周一的模擬顯示，南海另有熱帶擾動發展、活動的跡象，因為在距台灣較近的海面，需要特別注意觀察。

吳德榮表示，最新（28日2時）中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，楊柳颱風進入南海後偏向西北西進行，掠過海南島南部，將繼續朝向越南北部，對台無直接影響。

他說，歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）對下周一（2日）南海熱帶擾動模擬的強度不同，位置差異也很大。反映出預報的「不確定性」，但也透露出近期西北太平洋，仍然是適合颱風發展的天氣型態，尤其在菲律賓東方至南海一帶距台灣較近的海面；因此，更需要特別注意觀察。

至於今天的天氣，吳德榮說，受太平洋高壓及楊柳颱風外圍雙重沉降氣流影響，各地晴朗穩定，天氣炎熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑；山區午後的對流並不明顯，範圍小、雨也很少。今日氣溫：北部24至37度、中部25至35度、南部24至35度、東部23至36度。明（29）日各地仍為多雲時晴，要持續注意防曬、防中暑；西半部午後局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，花東亦有局部短暫陣雨

他說，周五、六（30、31日）台灣附近水氣將增多，氣溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨發展，有較大雨勢，應注意。周日至下周一（1至2日）台灣附近水氣逐漸減少，天氣稍好轉，氣溫略升；午後各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。

中央氣象局說，今天天氣同樣穩定，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，午後雷陣雨較為零星、集中在各地山區；西半部及東北部地區高溫約34至36度，花東地區則是33度左右，紫外線指數偏高，外出記得做好防曬和多攝取水分

第12號輕度颱風楊柳，目前已通過菲律賓進入南海，未來路徑偏西往海南島附近海面移動，對台灣的天氣沒有直接影響；不過在北部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島易有８至９級強陣風，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生的機率，請注意。