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太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52聯合報 記者林河名羅建旺／綜合報導

停駛40年的太平山森林鐵路已規劃復駛。圖為太平山森鐵竹林站。 圖／林務局羅東林區...
停駛40年的太平山森林鐵路已規劃復駛。圖為太平山森鐵竹林站。 圖／林務局羅東林區管理處提供
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停駛四十年的宜蘭縣太平山森林鐵路可望復活。行政院政務委員吳澤成昨天邀集相關部會、宜蘭縣政府等開會，確定以舊林鐵重建為主，定位為觀光鐵道，並達成共識以八百萬元規畫費，由宜蘭縣政府負責本案整體發展計畫規劃工作，交通部補助規劃經費。

不過，行政院表示，目前階段是初步達成共識，由地方負擔百分之十四的規劃費，亦即「剛要開始規劃」，還不到「拍板復駛計畫」的階段。至於何時能復駛？目前還沒有確定時程。

宜蘭縣長林姿妙表示，樂見太平山森鐵復駛有望，縣府將全力以赴配合中央，讓森林鐵道的人文與自然景致成為發展宜蘭觀光的重要火車頭。

林姿妙表示，復駛經費龐大，目前籌估中，也望中央大力支持，並做好未來營運等規劃。

宜蘭縣政府指出，縣府展開整體規劃案經費預估作業，並以兼顧觀光和交通、結合人文與環境資源及維護自然環境安全為規劃原則，希望再現太平山森林鐵路榮景，帶動地方繁榮盛況。

太平山森林鐵路停駛多年，沿途各站逐漸閒置廢棄，目前僅剩竹林、大洲及天送埤車站仍保存或修建原林鐵車站站體，各車站分屬林務局、三星鄉公所及原民會等單位。其中，竹林車站位於羅東林業文化園區，為昔日羅東林鐵起訖站，歷史設施保留完整，車站可見昔日鐵道、火車、清洗台、儲木池、卸木平台及當時的員工宿舍。

大洲車站早期因與糖廠契作，早期為種植甘蔗最集中的地區，車站已重新整建，呈現大洲車站昔日風貌；天送埤站則為沿線保留最良好的車站，曾為偶像劇拍攝場景，三星鄉公所更打造復刻版林鐵小火車繞行車站環狀軌道，勾起老一輩鄉民回憶。

太平山森林鐵路牛鬥站。 圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山森林鐵路牛鬥站。 圖／林務局羅東林區管理處提供
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吳澤成昨天下午召開「研商羅東至太平山沿線傳統森林鐵道意象復甦議題整體規畫相關事宜會議」。他表示，近幾年地方或中央部會對於太平山森林鐵道點、片段的復原投入相當經費，但欠缺整體規畫，這次希望透過整體規畫整合資源。除連結太平山之外，對於原民部落、溫泉等觀光資源亦將納入整體考量，結合沿線觀光產業。

早年的太平山森林鐵路。 圖／林務局羅東林區管理處提供
早年的太平山森林鐵路。 圖／林務局羅東林區管理處提供
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太平山森鐵一九二四年通車，一九七八年因黛拉颱風嚴重受損，一九七九年全線停駛。

《小檔案》太平山森林鐵路 俗稱「五分仔車」

一九一四年日本人進入太平山，一九一五年砍伐檜木，一九二四年興建太平山森林鐵路，從太平山下的土場到羅東鎮竹林，全長約卅六點九五公里鐵路。沿線設有竹林、歪仔歪、大洲、二萬五、三星、天送埤、清水湖、牛鬥、樂水及土場，共十處車站。因鐵路軌距窄、機關車廂狹小，規格約縱貫鐵路的一半，俗稱「五分仔車」。

宜蘭縣太平山森林鐵道歷史回顧。 圖／行政院提供
宜蘭縣太平山森林鐵道歷史回顧。 圖／行政院提供
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早年的太平山森林鐵路。 圖／林務局羅東林區管理處提供
早年的太平山森林鐵路。 圖／林務局羅東林區管理處提供
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太平山鐵道羅東

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