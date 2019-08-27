俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



俄羅斯插畫家Катя Mолодцова繪製石虎圖樣，免費讓台灣使用。圖／取自臉書粉絲團「翻滾毛孩-毛孩出任務」 分享 facebook

號稱「全台首座移動美術館」的集集彩繪列車爭議不斷，車身上的彩繪石虎像花豹，又被爆出是花數百元購買俄羅斯插畫家作品，觀光局塗掉原本設計，昨公布新的石虎設計圖。

俄羅斯插畫家今天公開親手繪製的石虎圖像，免費公開讓台灣使用，不少網友稱比改版過的還可愛。觀光局今晚表示，由於感受到各界熱心，正在研議讓俄羅斯插畫家的石虎登上彩繪列車。

俄羅斯插畫家Катя Молодцова今晚也將她的IG頭像改為石虎圖案。臉書粉絲團「翻滾毛孩-毛孩出任務」今天在臉書發文，Катя Mолодцова特別繪製一組石虎圖像送給台灣，因為得知台灣石虎面臨生存危機，願意繪製台灣石虎，為保育石虎與台灣人民站在一起，而石虎圖畫將公開予所有台灣民眾與保育團體使用。

發文八小時吸引超過三萬人按讚。許多網友留言，「覺得之前設計師詐欺的設計費應該給這位暖心的原創」、「之前的盜版設計師設計費可以吐出來給原創嗎」、「觀光局的新石虎變新笑話，300萬車廂可能一個月就拉到邊邊，沒人看得見」。

許多網友tag蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍，認為「出機票與高級旅館給她都不為過」、「這種事情可大可小，如果處理得好，無非就是一份亡羊補牢的美談與跨界合作。就看政府的高度與解決問題的決心在哪裡」。認為Катя Mолодцова的石虎圖比改版後的更可愛，既然對方都願意公開讓台灣免費使用，希望可登上彩繪列車。

觀光局稍早原本表示，會繼續使用改版後的圖樣，但由於網友意見太踴躍，據了解觀光局今晚處理彩繪列車事宜到深夜，將研擬在彩繪列車上使用Катя Mолодцова的石虎圖。