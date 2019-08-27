幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



關務署表示，緝毒犬最長執行勤務7年就要退役，期間若身體狀況不適或受傷，可能會提早除役，政府會照顧緝毒犬終老。因應近年來到達退役年齡的緝毒犬愈來愈多，關務署今天公告放寬認養規定，鼓勵一般家庭認養除役緝毒犬，希望幫退休的緝毒犬找個家，安養天年。

依規定，屆法定服務年限或因疾病傷殘無法適任，經訓練師評估偵測能力衰退，無法正常執勤的緝毒、緝菸及偵爆等犬隻，為除役犬，要依「海關除役犬認養家庭審查作業要點」認養，若無人認養，緝毒犬中心也會照顧除役犬一輩子。

官員說，緝毒犬中心吃好、住好，硬體環境條件最好，但狗狗的天性「要和人在一起才會快樂」，是否住豪宅不重要，每次志工來中心幫忙，都會拜託他們多陪陪老狗，讓牠們開心。因此，非常歡迎符合條件的家庭來認養除役犬，讓老狗在有家人陪伴的環境中度過晚年。

認養要點原規定，依序由領犬員、原於幼犬時期曾待過的寄養家庭，以及符合條件的現職或支領月退休金的退休軍公教人員，來認養除役犬。軍公教人員要符合年滿20歲，家中有庭院，有飼養犬隻相關經驗，且能負責照顧犬隻至終老，才符合認養條件。

關務署今天放寬認養規定，除原寄養家庭外，其他約350個符合條件的幼犬寄養家庭，或經審查合格暫時養護除役犬滿半年的家庭，也可以認養除役犬。除役犬在完成認養程序前，可依緝毒犬寄養家庭管理及社會化訓練作業要點，由審查合格的家庭暫時養護。

也就是說，審查合格的一般家庭，就算過去沒有擔任過緝毒犬幼犬的寄養家庭，也可依緝毒犬寄養家庭管理及社會化訓練作業要點，申請暫時養護除役犬。若一切順利，經審查確實能照顧好除役犬，滿半年後就可以正式認養除役犬。

關務署官員表示，退役緝毒犬Larry、Lisa及Nadia，在辛勤於邊境執勤5至6年後，日前已退役，現正等待有意願認養的民眾，陪伴狗狗終老。