台研究解藥物過敏之謎 開啟特異T細胞治療抗癌

2019-08-27 22:01 中央社 台北27日電



長庚醫院領導跨國研究解開藥物嚴重過敏之謎，發現人體免疫系統中的特異性T細胞受體，對引發嚴重藥物過敏扮演關鍵角色，研究團隊並從中找到靈感，發展特異T細胞治療抗癌。

近年醫學研究已證實，許多藥物過敏的發生與病患所帶的特殊基因型有關；不過仍有些病患不帶特殊基因型也會產生嚴重過敏反應。

為解開嚴重藥物過敏謎團，長庚醫院與台灣、歐美等國的皮膚藥物過敏研究團隊跨國合作，發現人體免疫系統中的「特異性T細胞受體」（TCR），會決定毒殺T細胞的活化，釋放出引起可怕嚴重藥物過敏反應的毒性蛋白及細胞激素。此成果已刊登於今年8月的國際知名「自然通訊期刊」（Nature Communications）。

史蒂文生症候群（SJS）和毒性表皮溶解症（TEN），是最可怕的嚴重藥物過敏反應，除了皮膚紅疹外，甚至會全身皮膚黏膜起水泡、潰爛，最後引發全身器官衰竭及敗血症。目前台灣藥害救濟超過一半的救濟案例，都是SJS/TEN病人。

長庚研究團隊發現，嚴重藥物過敏病患除了帶有藥物特異性的HLA基因型（如HLA-B*1502）以外，皮膚上的T細胞也會有藥物結構相對應的特殊T細胞受體。不同藥物過敏病人有不同相對應的T細胞受體基因型，且不分人種，歐洲病患和亞洲病患也會帶有相同的T細胞受體。

若缺乏特殊的T細胞受體基因型，就算帶有嚴重藥物過敏基因HLA-B*1502，T細胞也不會對過敏藥物（如卡巴氮平）產生過敏反應。這可以解釋，為何很多人帶有危險藥物過敏HLA基因型，但吃了相對應的過敏藥物也沒產生過敏反應。

鐘文宏表示，人體免疫系統相當複雜，一般人遇到外來藥物不會有副作用，但某些特殊體質的人，雖然服用的是經過臨床試驗上市的藥物，仍有如「吃角子老虎」般的機率會出現HLA和TCR兩者交互作用，可能就會引發嚴重的過敏副作用。原本是人體免疫系統重要辨識並消滅病菌或癌病變的功能，被多種合成製造的藥物誘發自體免疫活化反應。

鐘文宏建議，未來在設計新藥時，可參考不同人種的特殊過敏的HLA或TCR結構，避免設計出雖然很有療效卻會引發嚴重過敏或副作用的藥物。

此研究結果也給了團隊靈感，林口長庚醫院癌症疫苗暨免疫細胞治療核心實驗室主任洪舜郁表示，研究團隊正積極利用小分子藥物活化特異性毒殺T細胞的研究技術，應用於創新的癌症新抗原T細胞治療。

針對突變的癌細胞設計出能活化毒殺T細胞的特異性新抗原，訓練自體活化的T細胞攻擊突變的癌細胞，而不攻擊正常細胞，幫助不同癌種不同基因變異的病人，量身訂做專一性T細胞以對抗癌症。

洪舜郁表示，目前這項技術已申請衛生福利部特管辦法癌症細胞治療，希望將來可以運用於臨床治療，造福更多的癌症病患。