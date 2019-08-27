一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55 聯合新聞網 綜合報導



一芳昨（26日）推出買一送一優惠活動，但卻有網友參觀3家店面後，發現都沒有民眾在排隊，讓他驚訝直言「這是第一次看到買一送一卻沒人排隊的狀況」。圖擷自 色色的日本人歐吉桑 臉書 分享 facebook

知名手搖飲料店「一芳水果茶」因日前在微博發文力挺「一國兩制」，遭到台灣網友抵制砲轟「為了錢沒有良心」揚言拒喝。近日一芳則推出開學季優惠活動，這次是主打商品「一芳水果茶」和「金鑽鳳梨綠」自26日起接力推出買一送一優惠，挑戰台灣人對時事的「健忘度」。但昨（26日）卻有網友透露，他參觀3家店都沒看到民眾排隊，驚訝的直言「這是第一次看到買一送一卻沒人排隊的狀況」。

活動昨日開跑，網紅「色色的日本人歐吉桑」在PO文中貼出一張照片表示，一芳從今天開始做買一送一的活動，但是他參觀了3家店面，完全沒看到民眾在排隊，跟風波發生前比實在差太多。照片中只見，即使一芳在店門口掛出大布條寫著「買一送一」但卻不見任何民眾排隊，一芳先前還表示這是品牌成立以來，最大的常態飲品優惠，不過大動作祭出優惠活動，似乎還是喚不回對品牌失望的顧客。

PO文一出立刻引來網友熱議，紛紛留言稱讚「真不錯，難得台灣人那麼團結」、「難得耶...」、「公民覺醒了」、「台灣人終於團結起來了」、「這次真的要有骨氣了」。但也有網友認為沒人排隊有其他原因「應該是因為下雨吧」、「應該是因為都叫外送吧」、「台南人還是有人買，只是剛好最近下雨」。

甚至有許多網友看完後仍不買帳「一芳滾出台灣」、「拒買順便減肥」、「說真的也沒到很好喝又很貴」、「抵制和分享就對了」、「等到買水果茶送蘋果手機的時候我再考慮考慮」、「喝了要被笑一輩子不值得」。