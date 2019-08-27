桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園國際機場第三航站區土方及基礎開挖工程，監測顧問今天透過捷運監測系統，發現開挖監測數據出現異常情況，經進場校測數據，下方捷運隧道變位量於100公尺的距離內上浮約1.3公分，機場公司依程序停工，同時通報桃園市政府、桃園捷運公司等單位，並採取相關應變作為。

桃機公司今晚6點對外發布上述消息，桃園大眾捷運公司半小時後也發布新聞，表示針對桃園國際機場第三航站區土方及基礎開挖工程，捷運安全監測系統警戒值異常一事，依據桃機公司檢測顯示，捷運系統的結構安全、營運品質不受影響，但是依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，已由桃園市政府向工程單位要求該工段開挖作業先行暫停，由專業技師進行緊急處置。

機場捷運在機場第三航廈工程下方的隧道，因航廈工程開挖掀開捷運隧道上方的土層壓力，加上地下水跟著升高隧道因此會上浮，依標準作業程序超過5毫米警戒值時規定要通知市府、捷工局、桃捷公司等單位。去年12月發生上升6.5毫米狀況，今天公布上升1.3公分等於去年的兩倍，引起桃園市政府注意，並聯繫桃機公司了解情況。

桃機公司表示，監測顧問深入檢測及計算，確認目前該區域結構變位的角變量為1/7700，數值遠低於台北捷運及桃園捷運1/500的結構安全界限值，也未超過1/800的營運品質界限範圍，因此結構安全無虞，不影響機捷營運品質，但為求審慎，已暫停該工段作業，由專業技師進行緊急應變措施，包括加載重量以抑制上浮及持續抽水以降低地下水上浮力，同時桃捷公司將進行相關捷運軌道的線形量測確認。