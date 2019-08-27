衛武營園區雨後病媒蚊孳生嚴重 高市開罰

2019-08-27 20:03 中央社 高雄27日電



高市府登革熱工作小組跨局處防疫團隊今天至衛武營國家藝術文化中心園區稽查登革熱病媒蚊，發現25處孳生源孳生大量病媒幼蟲，當場依法告發並令限期改善，並將持續加強稽查。

高市衛生局指出，衛武營園區為高市今年第48例本土確診個案活動地點，也是市民休憩運動場域，為防範登革熱疫情擴散，衛生單位8月初接獲個案疫情通報後，持續加強園區高效能捕蚊燈監控及病媒調查，日前已查獲44處積水孳生病媒地點，累計開立9張舉發單，包括工務局養工處3張、文化部6張。

高市府登革熱工作小組跨局處防疫團隊今天再度前往衛武營園區稽查，經防疫人員逐一巡查發現，園區內樹洞、裝置藝術竹節內部及人工容器瓶罐等25處顯而易見的天然及人工積水容器，已孳生大量病媒蚊幼蟲，研判未落實孳生源清除是現場持續捕獲大量成蚊主因，當場對衛武營主管機關文化部再度開單告發。

高市府防疫人員現場再次輔導管理單位，強調每週進行園區內地毯式孳生源檢查的重要性，並請管理單位儘速研謀具體環境改善策略，高市府防疫團隊將持續派員加強稽核。

衛武營則表示，園區近10公頃，僅有2名環境維護人員進行環境管理工作，偌大場域巡檢力有未逮；為控制病媒蚊孳生，會定期雇工噴藥。

高雄市今年累計本土登革熱病例51例，分布於9個行政區22里，其中仍處於監控警戒為苓雅區福康里、仁武區五和里及左營區新上里，疫情將持續監控制至9月12日，其餘各里已解除疫情警報。