苗栗縣無醫師衛所 陳時中：醫院支援列補助審核

2019-08-27 20:03 中央社 苗栗縣27日電



苗栗縣醫師人力短缺，今年度全縣有半數鄉鎮衛生所面臨無醫師看診窘境，衛福部長陳時中今天表示，會透過「醫中計畫」，將支援偏鄉醫療表現列入補助醫院審核要點。

立委徐志榮辦公室為增進、改善苗栗地區基層醫療現況，邀請衛福部長陳時中到苗栗進行為期2天考察行程，繼昨天參訪獅潭鄉衛生所、公館福基診所後，今天相繼訪視衛福部苗栗醫院、頭份市衛生所及苗栗慈濟園區長照據點，並與衛生局業務座談。

苗栗縣政府衛生局指出，根據107年底統計資料，縣內執業登錄西醫有583人，平均每萬人西醫數為10.62人，僅約全國平均值（20.12人）的1/2，基層衛生所更嚴重面臨醫師荒，全縣18鄉鎮市自今年8月起，有8鄉鎮衛生所無醫師，預計11月三灣衛生所醫師服務期滿將離職，換言之，今年度共有9間衛生所無醫師。

衛生局長張蕊仙表示，苗栗縣醫療資源不足，不少偏鄉地區對基層衛生所仰賴度高，但衛所公職醫師缺乏、難以留任，除人口老化最嚴重的獅潭鄉之外，就連全縣人口最多、最趨近都會區的頭份市衛生所醫師也出缺；縣內衛生所醫師留任不易主要因素，不外乎薪資低、門診數量不足以分醫療獎勵金、專業訓練機會少、家人就學、就業及交通不便等問題，亟盼中央協助解決。

衛福部長陳時中表示，將透過「醫學中心支援計畫」挹注支援醫師看診。他說，未來提供醫院補助，會將支援偏鄉、衛所醫師、診次是否足夠等，列入審核要點，相信建構起區域聯防機制，比起衛生局單獨替各衛生所找醫師，效率會高許多，對於地方衛生醫療也會有幫助。

陳時中指出，衛福部也將繼大千醫院之後，全力支持部立苗栗醫院持續更新設備，發展成重度急救責任醫院，提升苗栗醫療資源；至於衛生局建請延長公費生服務期間、提高不開業獎金以吸引醫師投入衛生所服務等提案，則將帶回研議。