親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

果粉快更新！蘋果爆重大漏洞緊急釋出最新iOS 12.4.1

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

號稱「全台首座移動美術館」的集集彩繪列車爭議不斷，車身上的彩繪石虎像花豹，又被爆出其實是花數百元購買俄羅斯插畫家的作品，觀光局火速塗掉原本設計，昨公布新的石虎設計圖。俄羅斯插畫家今天公開親手繪製的石虎圖像，免費公開給台灣民眾跟保育團體使用，上萬網友感動按讚「好暖的設計師」。

集集是石虎重要棲地，集集美術館彩繪列車特別繪製石虎圖案，但彩繪列車一發表隨即引發批評，因為石虎完全不像石虎，沒有眉心兩條白線、耳朵背部黑底加上白斑的重要特徵。該設計師原本澄清，由於採極簡設計才簡化石虎樣態，事後又自爆是購買現成的圖庫，原作者是俄羅斯插畫家Катя Mолодцова所畫的花豹。

集集彩繪列車更被爆出連字體都是侵權使用，車身上的香蕉也被質疑是購自現成圖庫，頓失保育及藝術意義。觀光局決定改掉字體，昨天也公布新的石虎設計圖，並強調經過特生中心把關，新的石虎圖像已具備石虎特徵，盼平息風波。

臉書粉絲團「翻滾毛孩-毛孩出任務」今天在臉書發文，俄羅斯插畫家Катя Mолодцова特別繪製一組石虎圖像送給台灣，因為得知台灣石虎面臨生存危機，願意繪製台灣石虎，為保育石虎與台灣人民站在一起，而石虎圖畫將公開予所有台灣民眾與保育團體使用。

貼文數小時引來上萬人按讚留言，網友說「這才是設計師呀！好暖的設計師」、「好可愛，比改版的更可愛」、「這才是我們的石虎」、「作者好善良」、「感謝設計師」。

還有不少網友tag蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍，認為「出機票與高級旅館給她都不為過」、「這種事情可大可小，如果處理得好，無非就是一份亡羊補牢的美談與跨界合作。就看政府的高度與解決問題的決心在哪裡」、「相關部門應該主動表示感謝，或由政府單位邀訪台灣」。

俄羅斯插畫家Катя Mолодцова繪製石虎圖樣，免費讓台灣使用。圖／取自臉...
俄羅斯插畫家Катя Mолодцова繪製石虎圖樣，免費讓台灣使用。圖／取自臉書粉絲團「翻滾毛孩-毛孩出任務」
分享

石虎彩繪列車

相關新聞

陸客縮減衝擊觀光 交通部端出國際獎助方案

2019-08-27 17:43

染上網路孤獨症要開學很焦慮 醫生提4個教戰守則

2019-08-27 16:22

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

2019年全球網美照十大景點體驗 澎湖四島首次上榜

2019-08-27 18:59

1億畫素相機每10度拍一張 陶博館線上高清環物影像

2019-08-27 16:46

Young咖啡館生意慘澹 失智症協會：籌措經費中

2019-08-27 16:25

腸病毒流行直逼夏季最高峰 疾管署：開學後疫情恐更高

2019-08-27 15:45

肝腫瘤沒症狀 定期檢查保健康

2019-08-27 15:42

「你沒關係，別人有關係」 認識性騷樣態別被當成癡漢

2019-08-27 15:42

「練琴塵蟎聚落」你的孩子也是練琴過敏體質嗎？

2019-08-27 15:38

國際AI大師首度在台開講 揭企業AI轉型三攻略

2019-08-27 14:58

不老樂團公演 百歲阿公秀歌舞

2019-08-27 14:38

秋季估1到2個颱風侵台 氣象局：防共伴效應雨勢大

2019-08-27 14:35

腸病毒併重症增一例 開學在即防交叉感染

2019-08-27 14:27

今年首例 北部20多歲移工染漢他病毒出血熱

2019-08-27 14:26

照顧壓力爆表不敢求援 家總籲報導加註1966專線

2019-08-27 14:24

阿里山林鐵 預計明年採購6輛檜木車廂

2019-08-27 14:23

阿里山林鐵 最快112年全線復駛

2019-08-27 14:21

太平山林鐵40年前颱風重創 不敵虧損停駛

2019-08-27 14:19

打完一定要針揉一下？你可能揉錯了

2019-08-27 14:19

職能治療師設計樂齡桌遊 長者防退化

2019-08-27 14:18

停駛40年...太平山林鐵復駛 政院拍板

2019-08-27 14:16

衛福部長訪慈濟 期待三方合作減少長照悲歌

2019-08-27 14:14

今年首例漢他病毒出血熱 北部移工治療後住院

2019-08-27 14:11

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

升級偏鄉醫療 陽明在南澳試辦遠距加護病房

2019-08-27 14:09

明年春節請2天可休11天 廉航推曼谷來回含稅3500元

2019-08-27 13:08

2020搶先開賣 酷鳥航空推出超優惠「最」早鳥票

2019-08-27 13:08

助偏鄉病人搶命 陽明大學研發「遠距加護病房」

2019-08-27 13:07

【重磅快評】「賽神豬」的動保與習俗僵局當真無解？

2019-08-27 12:57

出現這些症狀 醫師提醒：小心患了急性闌尾炎

2019-08-27 12:49

產地復耕中 北市蔬菜到貨量創今年新低

2019-08-27 12:49

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

颱風楊柳間接影響台灣 氣象局：29日起將有雨

2019-08-27 11:43

聖嬰現象影響結束 秋季偏暖雨量偏少

2019-08-27 11:42

阿里山林鐵購車爭議 台鐵、廠商對簿公堂

2019-08-27 11:38

影╱平均年齡86歲 不老樂團集訓10周今公演

2019-08-27 11:19

阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14
看更多

熱門文章

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

2019-08-26 20:15

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:00

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

騎到八卦山機車突熄火 他求救兵將下秒神蹟發生

2019-08-27 15:07

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

颱風「楊柳」 最快今生成

2019-08-27 00:14

老翁推失智妻落水再跳圳 兒在後追目睹悲劇

2019-08-26 23:38

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

新聞眼／長照減壓失靈 照顧者反成高風險群

2019-08-26 23:44

打開冰箱發現「急凍鳥」 女兒神回網友讚：觀念正確

2019-08-27 15:17

秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45

【父女之間】郭素甄／父親和他的四女兒

2019-08-27 06:00

每日星座運勢／天蠍春風得意勿張揚 適合談判金錢

2019-08-27 00:00

核彈可炸掉颱風？鄭明典：很嚴重的誤解

2019-08-27 10:05

尖錐馬甲配超短褲 泰勒絲辣出新高度

2019-08-27 12:34

揪處女座過生日！王品牛排、夏慕尼最低8折起

2019-08-26 17:57

阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14

中秋烤肉這樣吃！黑橋牌推在家烤出居酒屋料理 大口吃肉爽感爆表

2019-08-26 20:29

颱風楊柳間接影響台灣 氣象局：29日起將有雨

2019-08-27 11:43

惡作劇？烏龜身上纏多條橡皮筋 龜殼慘變8字型

2019-08-27 15:14

【親子之間】梁純綉／媽媽也會累

2019-08-27 06:00

新身分證未刪配偶欄 相關個資加密存晶片

2019-08-26 21:09

吳德榮：雙重沉降氣流影響 今明酷熱防極高溫

2019-08-27 07:25

【生活趣聞】潘洛克／話要一次說完

2019-08-27 06:00

保健報乎您知 中醫師：中老年養生首重脾胃

2019-08-27 11:08

觀看近千萬！華航「#旅行帶給你的紀念品」超夯 拿釜山廣告節3大獎

2019-08-26 19:15

幸佳慧憂罹癌來不及領獎 蘇貞昌改行程提早頒金鼎獎

2019-08-26 19:49

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

好消息！停駛近40年太平山森林鐵路復活有望

2019-08-27 10:13

政院確定太平山森鐵復駛規劃 拚振興三星鄉

2019-08-27 11:05

愛模仿、徹底了解你 4種行為看出身旁朋友，其實超級嫉妒你！

2019-08-26 23:34

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

陸客縮減衝擊觀光 交通部端出國際獎助方案

2019-08-27 17:43

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17

鄭雨盛白色西裝搭浪琴新表帥炸 莊凱勛、黑嘉嘉化身粉絲求同框

2019-08-26 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top