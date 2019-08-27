俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



號稱「全台首座移動美術館」的集集彩繪列車爭議不斷，車身上的彩繪石虎像花豹，又被爆出其實是花數百元購買俄羅斯插畫家的作品，觀光局火速塗掉原本設計，昨公布新的石虎設計圖。俄羅斯插畫家今天公開親手繪製的石虎圖像，免費公開給台灣民眾跟保育團體使用，上萬網友感動按讚「好暖的設計師」。

集集是石虎重要棲地，集集美術館彩繪列車特別繪製石虎圖案，但彩繪列車一發表隨即引發批評，因為石虎完全不像石虎，沒有眉心兩條白線、耳朵背部黑底加上白斑的重要特徵。該設計師原本澄清，由於採極簡設計才簡化石虎樣態，事後又自爆是購買現成的圖庫，原作者是俄羅斯插畫家Катя Mолодцова所畫的花豹。

集集彩繪列車更被爆出連字體都是侵權使用，車身上的香蕉也被質疑是購自現成圖庫，頓失保育及藝術意義。觀光局決定改掉字體，昨天也公布新的石虎設計圖，並強調經過特生中心把關，新的石虎圖像已具備石虎特徵，盼平息風波。

臉書粉絲團「翻滾毛孩-毛孩出任務」今天在臉書發文，俄羅斯插畫家Катя Mолодцова特別繪製一組石虎圖像送給台灣，因為得知台灣石虎面臨生存危機，願意繪製台灣石虎，為保育石虎與台灣人民站在一起，而石虎圖畫將公開予所有台灣民眾與保育團體使用。

貼文數小時引來上萬人按讚留言，網友說「這才是設計師呀！好暖的設計師」、「好可愛，比改版的更可愛」、「這才是我們的石虎」、「作者好善良」、「感謝設計師」。