Young咖啡館生意慘澹 失智症協會：籌措經費中

2019-08-27 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



由台灣失智症協會所規劃、企業經費贊助下，專為年輕型失智症患者所提供的「Young記憶會館」2017年落成；2018年3月時，更成立全台第一間由失智症患者所服務的「Young咖啡館」，由失智者服務、發揮能力，肯定自我價值。不過近日傳出因生意慘澹、企業補助將結束而可能中止。台灣失智症協會表示，目前症籌措經費中，也盼民眾多給予實質支持鼓勵。

座落在台北市泰順街的Young記憶會館，是65歲以下、年輕型失智症家庭朋友們的另一個家，個案在此聚會、交流溫暖。會館周一至周五為年輕失智症個案上課、家屬喘息的空間；週六時搖身一變，空間轉換成咖啡坊，目前約由7名年輕失智者，輪流在上午10點至下午4點時服務顧客，包含接待、介紹、備餐、出餐、整理到結帳等流程皆參與，讓失智者透過自身能力賺取收入、肯定自我價值。

攪拌麵粉、泡咖啡，58歲的善仁大哥，熟練的重複所記憶的動作，他是Young記憶會館的夥伴之一。患有阿茲海默症的他，前年2月來到會館，在老師的教導下學習做餅乾、泡咖啡，從打麵粉開始，攪拌、量重量、塑形到烘焙，全都不假他人。

善仁大哥說，透過學習、服務過程，覺得自己狀況越來越好了，即使少少薪水沒關係，只要有運動就好。

只是這樣的溫度，需要更被社會看見。據傳營業至今，因一周只營業一天、客人上門數少，生意時而慘淡，甚至曾有訂位的客人因故放鴿子，失智者用心準備的食材沒能賣出而感到灰心；另外，則是企業所補助的經費只到今年底，營運正值存亡關頭。