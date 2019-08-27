染上網路孤獨症要開學很焦慮 醫生提4個教戰守則

2019-08-27 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



根據研究，六成的青少年暑假時間都泡在網上，平均6小時以上，青少年泡在虛擬世界，會越來越孤僻，人際關係會退縮，甚至因姿式不正確而肌肉痠痛，該如何處理呢？衛生福利部基隆醫院社區醫學科主任葉恩典提供4個教戰守則，協助孩子及早適應開學後的生活。

葉恩典主任指出，暑假期間有家長帶孩子來看診，說孩子很疲勞，肌肉痠痛，一問，天天上網看電視熬夜，這就是暑假症候群。

第一型叫做網路孤獨症，根據研究，六成的青少年暑假時間都是泡在網上，平均6小時以上，青少年泡在虛擬世界，會越來越孤僻，人際關係會退縮。

加上上網看電視時姿式不良，腰酸背痛。當夜貓族，白天沒食慾，但越夜越美麗，這些事情會帶出三個結果，青少年對疼痛的忍受度降低，一點點不舒服就放大，人際關係萎縮，會發展出焦慮症和憂鬱症，且體能會非常差，很容易累。

快開學了家長該怎麼辦？葉恩典主任提供了4個教戰守則：

葉恩典說，許多孩子在長假以後，生活作息會比學校作息懶散，新學期開始，尤其是更換新的班級、面臨新的同學，對於改變的人、事、物，孩子需要更多的時間適應及重新建立人際關係。這4則教戰守則，讓家長參考，陪孩子度過開學後的焦慮。