染上網路孤獨症要開學很焦慮 醫生提4個教戰守則
根據研究，六成的青少年暑假時間都泡在網上，平均6小時以上，青少年泡在虛擬世界，會越來越孤僻，人際關係會退縮，甚至因姿式不正確而肌肉痠痛，該如何處理呢？衛生福利部基隆醫院社區醫學科主任葉恩典提供4個教戰守則，協助孩子及早適應開學後的生活。
葉恩典主任指出，暑假期間有家長帶孩子來看診，說孩子很疲勞，肌肉痠痛，一問，天天上網看電視熬夜，這就是暑假症候群。
第一型叫做網路孤獨症，根據研究，六成的青少年暑假時間都是泡在網上，平均6小時以上，青少年泡在虛擬世界，會越來越孤僻，人際關係會退縮。
加上上網看電視時姿式不良，腰酸背痛。當夜貓族，白天沒食慾，但越夜越美麗，這些事情會帶出三個結果，青少年對疼痛的忍受度降低，一點點不舒服就放大，人際關係萎縮，會發展出焦慮症和憂鬱症，且體能會非常差，很容易累。
快開學了家長該怎麼辦？葉恩典主任提供了4個教戰守則：
教戰守則一：家長可以陪孩子一同做暑假作業以及準備開學物品，讓孩子為自己的新學期添購文具用品，實際參與學習所需的東西，也是增加孩子現實感的一種方法。
教戰守則二：提醒孩子及規範使用3C產品的時間，降低對3C產品的依賴，往往家中爸爸要求孩子別上網，但是家中用手機上網最多的就是爸爸，爸爸務必要以身做則。
教戰守則三：鼓勵孩子多與同儕互動，和同伴交友，認識新朋友。
教戰手則四：將孩子起床及就寢時間調至正常作息，及早適應開學後的作息。
葉恩典說，許多孩子在長假以後，生活作息會比學校作息懶散，新學期開始，尤其是更換新的班級、面臨新的同學，對於改變的人、事、物，孩子需要更多的時間適應及重新建立人際關係。這4則教戰守則，讓家長參考，陪孩子度過開學後的焦慮。
留言