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花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22聯合報 記者黑中亮╱即時報導

集集石虎新彩繪列車，爆出石虎像花豹的爭議後，參與審定新設計稿意象的農委會特生中心上午表示，經過來來去年多次的討論，以台灣動物保育立場全力幫忙，同意最後的定稿，石虎在體斑、耳後斑紋及尾巴的特徵都已符合，主任楊嘉棟指出，「希望爭議過去就算了，這個爭議其實是正面的」，因為不管是對石虎保育及集集鎮的觀光，是有幫助的。

主任楊嘉棟並強調，野生動物保育工作是一條長遠的路，「從哪邊跌倒，從哪邊站起來」，事件後大家一同學習，把這件事從負面導向正面，從教育的出發點，很仔細地幫助修正改善，畢竟江設計師應已知道自己的疏失，修正石虎樣態後，特生中心也要求加簡要文字，讓民眾了解認識石虎，並且加入英文介紹。

集集鎮長陳紀衡也在臉書表示，畢竟日前在苗栗又發現石虎的路殺事件，甚至是一大一小石虎的母體親子一同發生不幸，無論過去列車上的彩繪是花豹還是石虎，都改變不了台灣僅剩不到 500 隻的石虎，路殺事件依舊頻傳，希望藉著這次的爭議，讓更多人知道石虎的瀕危處境。

特生中心表示，站在教育出發的出發點，順便教導民眾認識石虎的保育觀念，出動動物組包括石虎專家林育秀都幫忙，提供並要求重點放在石虎特徵上，畫出來之後就由設計師設計新圖案，特生中心再來比對特徵，雖說不能太寫實，最後在色系及整體規劃下，畫出坐著、站著、躺著的那三隻Ｑ版石虎，雖不能像野外寫實的石虎，但神韻特徵一定要在，陸續修改樣態後，才有目前的定稿。

集集新彩繪列車的石虎新意象定稿，特生中心表示石虎在體斑、耳後斑紋及尾巴的特徵都已...
集集新彩繪列車的石虎新意象定稿，特生中心表示石虎在體斑、耳後斑紋及尾巴的特徵都已符合。圖／特生中心提供
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集集新彩繪列車的石虎新意象定稿，特生中心表示石虎在體斑、耳後斑紋及尾巴的特徵都已...
集集新彩繪列車的石虎新意象定稿，特生中心表示石虎在體斑、耳後斑紋及尾巴的特徵都已符合，並加入簡要中英文介紹。圖／特生中心提供
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石虎集集

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