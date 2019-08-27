花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



集集石虎新彩繪列車，爆出石虎像花豹的爭議後，參與審定新設計稿意象的農委會特生中心上午表示，經過來來去年多次的討論，以台灣動物保育立場全力幫忙，同意最後的定稿，石虎在體斑、耳後斑紋及尾巴的特徵都已符合，主任楊嘉棟指出，「希望爭議過去就算了，這個爭議其實是正面的」，因為不管是對石虎保育及集集鎮的觀光，是有幫助的。

主任楊嘉棟並強調，野生動物保育工作是一條長遠的路，「從哪邊跌倒，從哪邊站起來」，事件後大家一同學習，把這件事從負面導向正面，從教育的出發點，很仔細地幫助修正改善，畢竟江設計師應已知道自己的疏失，修正石虎樣態後，特生中心也要求加簡要文字，讓民眾了解認識石虎，並且加入英文介紹。

集集鎮長陳紀衡也在臉書表示，畢竟日前在苗栗又發現石虎的路殺事件，甚至是一大一小石虎的母體親子一同發生不幸，無論過去列車上的彩繪是花豹還是石虎，都改變不了台灣僅剩不到 500 隻的石虎，路殺事件依舊頻傳，希望藉著這次的爭議，讓更多人知道石虎的瀕危處境。