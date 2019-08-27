腸病毒流行直逼夏季最高峰 疾管署：開學後疫情恐更高

2019-08-27 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國小、幼稚園將於本周五開學，但腸病毒門急診就診人次卻攀升，甚至即將超過今年夏季腸病毒流行最高峰。疾管署今公布國內又增1例腸病毒71型併發重症病例，為北部2歲男童；孩童開學群體互動頻率變高，感染風險增加，疾管署研判，9月將再有一次流行高峰，籲師長上緊發條備戰，落實正確洗手、生病不上課。

今年腸病毒疫情即使自7月中旬開始下降，但卻始終沒能成功脫離流行期，如今開學在即卻出現止跌反升。疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計1萬6千多人次，較前周1萬5千多人次又上升7.5%，直逼今年夏季腸病毒流行最高峰的1萬7千多人次。

一般而言，一年會有兩波腸病毒流行疫情，分別在開始回暖的4至6月及開學潮的9至10月。疾管署副署長莊人祥表示，過去曾發生過夏季疫情直接接續至開學期，通常秋季疫情會較緩和，原預估單周上升是受颱風假、醫院休診影響，但上周又出現上升趨勢，不排除今年開學後疫情高過夏季疫情。

面對開學前節節高升的腸病毒疫情，中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬卻有不同見解，隨著雙薪家庭越來越多，即使放暑假，孩子大多會去安親班、托兒所，其實沒有真正脫離群體生活，所以夏季疫情才會持續處於流行期。

他認為，今年病例數多是「好現象」，高危險群幼童大多有抗體，開學後疫情演變成大流行機率較低。但提醒家長不可掉以輕心，抵抗力較好、上國小的哥哥、姊姊，仍可能在毫無病兆情況下，帶病毒回家，傳染給弟弟妹妹，籲勤洗手外，盡量讓孩子在晚上9點前睡覺，充足睡眠才能有抵抗力。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，北部2歲男童於7月21日開始出現發燒、喉嚨痛等症狀，因持續有發燒、嘔吐、活力差等情形於7月23日再次就醫，就醫時因陸續出現肌抽躍、心跳加快等症狀，於當日收治住院；經檢驗審查確認為腸病毒71型併發脊髓炎，所幸經治療後病況穩定並已出院。