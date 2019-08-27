「你沒關係，別人有關係」 認識性騷樣態別被當成癡漢

2019-08-27 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



剛才發生什麼事？是我多想了嗎？莫非我剛才被性騷擾了？基隆市警局婦幼警察隊臉書社團婦幼特報今天推出「性騷擾三法」影片，提醒民眾遇到性騷擾要牢記三字真言「抓叫拍」；同時要認識性騷擾態樣，別成為他人眼中的「癡漢」。

婦幼隊表示，與性騷擾相關法令有性騒擾防治法、性別平等教育法和性別工作平等法，適用何法以被害人與嫌疑人身分關係決定。

簡單來說，普通人跟普通人在普通場合互相性騷擾，適用性騒擾防治法。一方為學校校長、教師、職員、工友或學生，另一方為學生者，不管是老師性騷擾學生，或者學生性騷擾校長，都適用性別平等教育法。被害人在上班執行職務時被任何性騷擾，或上班．求職時被雇主性騷擾，適用性別工作平等法。

婦幼隊說，構成性騷擾有很多方法，怎麼避免自己對別人構成性騷擾呢？

1.不要隨便碰觸別人，不管是摸手、摸臉、摸肩、摸肚皮，因為「你沒關係，別人有關係。」 2.開口說話要小心，你講得很高興，別人聽了不開心。別人的外貌和不適合的黃腔不是隨便的話題，開口之前要有自知之明。 3.人類分成很多種，每個人都是獨特的個體，無差別的性別歧視也是一種騷擾。 4.愛情是盲目的，但你瞎不代表別人要跟著你瞎。喜歡就要尊重對方的感受，永不言棄跟死纏爛打只有一線之隔。 5.上述之外與性或性別相關並造成敵意與冒的行為，都有可能構成性騷擾。

至於遇上性騷擾該怎麼辦？婦幼隊小編說，大部分的人都是「愛乾淨，有禮貌，懂得理性思考的好孩子」，遭到性騷擾當下常常先懷疑剛才發生什麼事？難道是我多想了嗎？等判斷苗頭不對，才警覺莫非剛才我被性騷擾了？「好大的膽子敢騒擾我，看我把你@#$%^&。」

婦幼隊表示，面對性騷擾，民眾可牢記「抓叫拍」三字真言，只要記得一抓、二叫、三拍照，對付性騷沒煩惱。

一抓，抓住那個大豬蹄，在安全的狀況下將對方留在現場並且立刻報案，避免嫌犯一去不水返，茫茫人海錯過不再。 二叫，不是叫小黃，也不是叫小賀，是要你大叫出聲，引起其他人注意。台灣最美的風景是人，引起大家注意才能得到更多幫助。 三拍，舉起手來用力拍，不是叫你拍手，是叫你拍照，現場蒐證很重要。