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肝腫瘤沒症狀 定期檢查保健康

2019-08-27 15:42聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣一名8旬陳姓老翁近日覺得身體似乎變得比較虛弱，還以為是正常老化現象，不以為意，而因小便量減少到宏仁醫院做攝護腺檢查，怎知攝護腺並無問題，醫師反而發現他的肝臟有6個腫瘤，胰臟中也有一個腫瘤，趕緊讓陳姓老翁轉診到另一家醫學中心切片化驗肝腫瘤並接受後續治療。惠來醫療社團法人宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示，肝臟表面和胰臟因為沒有神經，幾乎要道癌症末期才會出現症狀，最好的防治方法還是每年定期篩檢。

陳姓老翁住在員林市，被告知有腫瘤時相當驚訝，他說自己生活作息規律，身體向來硬朗，除了膝蓋時有疼痛之外沒有其他不適，還以為是身體老化所以變得虛弱，沒想到居然長了腫瘤。

江明師指出，台灣民眾肝臟腫瘤常起因於B型肝炎或C型肝炎，陳姓老翁的肝臟腫瘤卻疑似來自胰臟腫瘤的轉移。胰臟癌的腫瘤細胞具有侵犯其它組織的能力，一旦病人罹患胰臟癌，可能出現腹痛、背痛、食欲變差或黃疸，因症狀容易與胃腸不適、胃口不好或腰痠背痛混淆，等到病人察覺前往就醫時，通常胰臟癌已經進展到末期，癌細胞早已轉移到身體其它部位。

江明師說，肝臟神經分布在表面，內部神經很少，通常腫瘤要到5公分以上才會引起疼痛，像陳姓老翁的6個肝臟腫瘤中，最大的才2.96公分，因此不會覺得痛，而有些病人會發燒、疲倦、頭暈、食慾差，又容易被當作感冒症狀，等出現黃疸、右上腹疼痛、腹脹、體重減輕等現象，通常已是晚期。

員林宏醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示陰影處就是腫瘤。記者凌筠婷／攝影
員林宏醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示陰影處就是腫瘤。記者凌筠婷／攝影
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員林宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師仔細向長輩解說病情。記者凌筠婷／攝影
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醫師替陳姓老翁進行160切電腦斷層掃描，才發現肝臟和胰臟的腫瘤。記者凌筠婷／攝影
醫師替陳姓老翁進行160切電腦斷層掃描，才發現肝臟和胰臟的腫瘤。記者凌筠婷／攝影
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員林宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示，肝臟和胰臟的腫瘤因為沒症狀，容易被忽略。記...
員林宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師表示，肝臟和胰臟的腫瘤因為沒症狀，容易被忽略。記者凌筠婷／攝影
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腫瘤老翁B型肝炎

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