城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內出現今年首例漢他病毒出血熱病例，為長年在漁船工作的外籍移工，衛生單位在船上捕獲一隻帶有病毒的老鼠。其實不只在船上，城市中最常見的鼠類之一溝鼠，15%都帶有漢他病毒，醫師提醒，人一旦吸入或接觸遭病毒汙染空氣微粒、便溺就有感染風險，家中發現鼠輩，先用漂白水或酒精，待消毒作用30分鐘後再行清理。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，個案從事漁業，近期無出國史，平時均在漁船生活。8月3日起出現嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，於8月5日兩度就醫後收治住院，因個案出現肝、腎功能異常由醫院通報，經檢驗確診。個案目前已無不適症狀並出院，相關接觸者無疑似症狀。

依據歷年統計資料顯示，國內每年漢他病毒出血熱病例數約為0至2例，自2009年截至目前共計12例確定病例，均為本土病例；多數為男性感染者，年齡層則以50歲以上較多。我國帶有病毒的鼠類以錢鼠及溝鼠為主，其中據統計，15%溝鼠都帶有病毒。

蘇家彬提醒，如在倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；如遇到鼠糞、尿必須清理，應先戴口罩、橡膠手套防護，用漂白水或酒精先行噴灑，待消毒作用30分鐘後再行清理，以策安全。良好的環境衛生及滅鼠是防範漢他病毒侵襲的最佳良方，請民眾平時即應做好環境整頓工作。

蘇家彬指出，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的齧齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒汙染的空氣微粒、汙染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。