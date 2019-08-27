國際AI大師首度在台開講 揭企業AI轉型三攻略

2019-08-27 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



人工智慧大師吳恩達（Andrew Ng）今首度在台公開演講，講題為「Whats Next In AI」。第一是題目要小，第二是要思考職場中那些任務可以自動化，而不是辯論AI會不會取代人的工作。第三是結合AI與各領域專業知識，找出兩者的交集並鑽研它。

吳恩達是線上學習平台Coursera創辦人，並在上面開設「AI for Everyone」課程。任職Google時帶領Google Brain項目。他也擔任過百度首席科學家，負責Baidu Brain計畫，是致力於幫助企業AI轉型成功的幕後推手。他在102年入選TIME雜誌年度全球最有影響力的百大人物。

AI已成顯學，吳恩達說，全球有一收集物理學、數學、計算機科學、生物學與數理經濟學的論文預印本的網站「arXiv」，每天有100篇新論文。未來，軟體企業以外的產業更需要AI，尤其是零售、旅遊業。

吳恩達說，一家公司投入AI研發，並不代表它就是AI公司。至於一家公司要如何選定AI專案，吳恩達提出三個建議。第一，無論是學術機構或企業，一開始就要先把題目縮小。第二，企業該思考的是如何將AI工作中的一項任務（task）自動化，而不是辯論AI會不會取代一個人的工作（job）。

最後，要結合AI和各領域的專業知識，例如找AI專家和一家公司的資深員工坐下來開會，一面思考AI可以做什麼，一面思考領域中有價值的事。找出兩者的交集後，鑽研它，找出對的使用案例。

科技部次長許有進說，AI已從學術走向產業，科技部規畫AI的5大策略，首推AI計算平台與雲端運算，包括廣達、ASUS、台灣大哥大投入，已讓AI雲端運算正式上線。台灣最強產業是半導體，如何結合半導體與AI，也值得思考。

科技部也在大學設4個AI創新研究中心，包括交大的智慧製造、台大的技術中心、清大的智慧服務，和成大的智慧醫療。另於科學園區中科、南科設智慧機器人創新基地，並引進加速器，培育新創團隊。兩年多來，已助AI人才聚集，產業上也有一定成果，發表的論文也比前幾年多很多。

科技部表示，未來將持續藉由國際AI突圍策略，鏈結國際夥伴，加速台灣AI創新驅動力。憑藉台灣本身既有軟硬體優勢，如核心技術與高階人才，並整合跨域、跨國多元之科學、技術與人才，聚焦研究能量，強化技術研發落地及在地化，為未來AI技術發展與產業應用等帶來效益。