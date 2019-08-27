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國際AI大師首度在台開講 揭企業AI轉型三攻略

2019-08-27 14:58聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

人工智慧大師吳恩達（Andrew Ng）今首度在台公開演講，講題為「Whats Next In AI」。第一是題目要小，第二是要思考職場中那些任務可以自動化，而不是辯論AI會不會取代人的工作。第三是結合AI與各領域專業知識，找出兩者的交集並鑽研它。

吳恩達是線上學習平台Coursera創辦人，並在上面開設「AI for Everyone」課程。任職Google時帶領Google Brain項目。他也擔任過百度首席科學家，負責Baidu Brain計畫，是致力於幫助企業AI轉型成功的幕後推手。他在102年入選TIME雜誌年度全球最有影響力的百大人物。

AI已成顯學，吳恩達說，全球有一收集物理學、數學、計算機科學、生物學與數理經濟學的論文預印本的網站「arXiv」，每天有100篇新論文。未來，軟體企業以外的產業更需要AI，尤其是零售、旅遊業。

吳恩達說，一家公司投入AI研發，並不代表它就是AI公司。至於一家公司要如何選定AI專案，吳恩達提出三個建議。第一，無論是學術機構或企業，一開始就要先把題目縮小。第二，企業該思考的是如何將AI工作中的一項任務（task）自動化，而不是辯論AI會不會取代一個人的工作（job）。

最後，要結合AI和各領域的專業知識，例如找AI專家和一家公司的資深員工坐下來開會，一面思考AI可以做什麼，一面思考領域中有價值的事。找出兩者的交集後，鑽研它，找出對的使用案例。

科技部次長許有進說，AI已從學術走向產業，科技部規畫AI的5大策略，首推AI計算平台與雲端運算，包括廣達、ASUS、台灣大哥大投入，已讓AI雲端運算正式上線。台灣最強產業是半導體，如何結合半導體與AI，也值得思考。

科技部也在大學設4個AI創新研究中心，包括交大的智慧製造、台大的技術中心、清大的智慧服務，和成大的智慧醫療。另於科學園區中科、南科設智慧機器人創新基地，並引進加速器，培育新創團隊。兩年多來，已助AI人才聚集，產業上也有一定成果，發表的論文也比前幾年多很多。

科技部表示，未來將持續藉由國際AI突圍策略，鏈結國際夥伴，加速台灣AI創新驅動力。憑藉台灣本身既有軟硬體優勢，如核心技術與高階人才，並整合跨域、跨國多元之科學、技術與人才，聚焦研究能量，強化技術研發落地及在地化，為未來AI技術發展與產業應用等帶來效益。

這場演講辦在集思台大會議中心，由科技部補助的台灣大學人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心，以及台杉投資管理顧問股份有限公司共同辦理。

吳恩達來台演講，講題為「Whats Next In AI」。圖／科技部提供
吳恩達來台演講，講題為「Whats Next In AI」。圖／科技部提供
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