願景／暴雨、熱浪重創農漁業 前歐盟執委下周來台獻策

2019-08-27 14:35 聯合報 記者郭琇真╱即時報導



氣候變遷帶來的環境災難頻頻發生,今年中,美國中部受暴雨重創,農損超過30億美金,上個月超級熱浪導致南法多個葡萄園的葡萄藤被烤焦,這個月在冰島已有700歲的Okjokull冰川正式被宣判死亡,政府舉辦追悼、立碑儀式。

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)日前發出警告,氣候變遷的問題可能12年後就會失控。挽救未來的關鍵是什麼?

龍應台文化基金會9月8日將邀請前歐盟農漁業與鄉村發展執行委員法蘭茲•費雪勒 (Franz Fischler),以「減碳!挽救漁農絕路」為題,探討氣候變遷對農漁業帶來的影響以及歐盟的應對政策。論壇由作家龍應台主持,聯合報系願景工程協辦。

法蘭茲•費雪勒現為奧地利歐洲論壇主席,長期致力於農村發展,創制歐盟農業政策「Agenda 2000」整合歐盟農漁產業,並投身鄉村發展以及環境政策。

【活動訊息】

減碳!挽救漁農絕路

Decarbonizing the World Is a Must to Save Agriculture and Fisheries

講者:法蘭茲‧費雪勒 / 奧地利歐洲論壇主席、前歐盟農漁業與鄉村發展執委

主持:龍應台 / 香港大學孔梁巧玲傑出人文學者

時間:2019年9月8日 (日) 14:00-15:30

地點:台灣金融研訓院2樓菁業堂

報名:http://www.civictaipei.org/registration.php