今年首例 北部20多歲移工染漢他病毒出血熱

2019-08-27 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



衛福部疾病管制署今公布國內今年首例漢他病毒出血熱，為北部20多歲從事漁業的男性外籍移工，8月3日起出現嘔吐、腹瀉等情形，並兩度就醫後住院治療，因出現肝、腎功能異常，經檢驗確診，目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案近期無出國史，平時均在漁船生活，從8月3日起出現嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，於8月5日兩度就醫後收治住院。後因個案出現肝、腎功能異常，由醫院通報後二採，於8月22日確診為漢他病毒出血熱。

莊人祥說，個案目前已無不適症狀並出院，而相關接觸者無疑似症狀。衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導。

莊人祥說，依歷年統計資料顯示，國內漢他病毒出血熱為散發病例，每年病例數約在0至2例間，自2009年至目前共12例確定病例，均為本土病例，以男性、50歲以上族群居多。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，自然界傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人類一旦吸入或接觸遭鼠糞尿汙染、帶有病毒飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就可能感染。