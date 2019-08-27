親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

賣場變戰場！人潮擠爆 Costco上海店開業半天緊急關門

今年首例 北部20多歲移工染漢他病毒出血熱

2019-08-27 14:26聯合報 記者簡浩正╱即時報導

衛福部疾病管制署今公布國內今年首例漢他病毒出血熱，為北部20多歲從事漁業的男性外籍移工，8月3日起出現嘔吐、腹瀉等情形，並兩度就醫後住院治療，因出現肝、腎功能異常，經檢驗確診，目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案近期無出國史，平時均在漁船生活，從8月3日起出現嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，於8月5日兩度就醫後收治住院。後因個案出現肝、腎功能異常，由醫院通報後二採，於8月22日確診為漢他病毒出血熱。

莊人祥說，個案目前已無不適症狀並出院，而相關接觸者無疑似症狀。衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導。

莊人祥說，依歷年統計資料顯示，國內漢他病毒出血熱為散發病例，每年病例數約在0至2例間，自2009年至目前共12例確定病例，均為本土病例，以男性、50歲以上族群居多。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，自然界傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人類一旦吸入或接觸遭鼠糞尿汙染、帶有病毒飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就可能感染。

民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間，萬一發現鼠類排泄物時，應先配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並稀釋漂白水潑灑後30分鐘清理。

疾管署今公布國內今年首例漢他病毒出血熱，為北部20多歲從事漁業的男性外籍移工。副...
疾管署今公布國內今年首例漢他病毒出血熱，為北部20多歲從事漁業的男性外籍移工。副署長莊人祥（中）表示，該個案8月3日起出現嘔吐、腹瀉等情形，並兩度就醫後住院治療，因出現肝、腎功能異常，經檢驗確診，目前已出院。記者簡浩正／攝影
分享

腎功能傳染病

相關新聞

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14

產地復耕中 北市蔬菜到貨量創今年新低

2019-08-27 12:49

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

國際AI大師首度在台開講 揭企業AI轉型三攻略

2019-08-27 14:58

不老樂團公演 百歲阿公秀歌舞

2019-08-27 14:38

秋季估1到2個颱風侵台 氣象局：防共伴效應雨勢大

2019-08-27 14:35

腸病毒併重症增一例 開學在即防交叉感染

2019-08-27 14:27

照顧壓力爆表不敢求援 家總籲報導加註1966專線

2019-08-27 14:24

阿里山林鐵 預計明年採購6輛檜木車廂

2019-08-27 14:23

阿里山林鐵 最快112年全線復駛

2019-08-27 14:21

太平山林鐵40年前颱風重創 不敵虧損停駛

2019-08-27 14:19

打完一定要針揉一下？你可能揉錯了

2019-08-27 14:19

職能治療師設計樂齡桌遊 長者防退化

2019-08-27 14:18

停駛40年...太平山林鐵復駛 政院拍板

2019-08-27 14:16

衛福部長訪慈濟 期待三方合作減少長照悲歌

2019-08-27 14:14

今年首例漢他病毒出血熱 北部移工治療後住院

2019-08-27 14:11

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

升級偏鄉醫療 陽明在南澳試辦遠距加護病房

2019-08-27 14:09

明年春節請2天可休11天 廉航推曼谷來回含稅3500元

2019-08-27 13:08

助偏鄉病人搶命 陽明大學研發「遠距加護病房」

2019-08-27 13:07

【重磅快評】「賽神豬」的動保與習俗僵局當真無解？

2019-08-27 12:57

出現這些症狀 醫師提醒：小心患了急性闌尾炎

2019-08-27 12:49

颱風楊柳間接影響台灣 氣象局：29日起將有雨

2019-08-27 11:43

聖嬰現象影響結束 秋季偏暖雨量偏少

2019-08-27 11:42

阿里山林鐵購車爭議 台鐵、廠商對簿公堂

2019-08-27 11:38

平均年齡86歲 不老樂團集訓10周今公演

2019-08-27 11:19

保健報乎您知 中醫師：中老年養生首重脾胃

2019-08-27 11:08

政院確定太平山森鐵復駛規劃 拚振興三星鄉

2019-08-27 11:05

上班族及大眾的最愛 北市衛生局抽驗咖啡、油炸品

2019-08-27 11:04

同婚專法通過加持 今年同志遊行上看20萬人

2019-08-27 10:49

秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45

好消息！停駛近40年太平山森林鐵路復活有望

2019-08-27 10:13

核彈可炸掉颱風？鄭明典：很嚴重的誤解

2019-08-27 10:05

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

青春痘不想留疤 淡疤抗疤先了解這你是哪種疤類型

2019-08-27 08:24

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

吳德榮：雙重沉降氣流影響 今明酷熱防極高溫

2019-08-27 07:25
看更多

熱門文章

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

在好市多亂停車 員工神反制網友讚：圍好圍滿

2019-08-26 15:36

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

2019-08-26 20:15

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

老翁推失智妻落水再跳圳 兒在後追目睹悲劇

2019-08-26 23:38

颱風「楊柳」 最快今生成

2019-08-27 00:14

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:00

3塊冰塊+0.5糖…他買超商咖啡無理要求 網怒轟：太為難店員

2019-08-26 15:17

中和爆今年第2例本土屈公病 疑住家周遭感染

2019-08-26 15:37

台東必喝10大飲料 在地特有店家出頭天

2019-08-26 17:01

自我感覺良好！近40萬人健檢才知有三高

2019-08-26 15:20

男神鄭雨盛再臨台北 最怕「臭豆腐」自招對購物很不行

2019-08-26 16:27

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

單身青年看過來！雙北租屋補助最高4000元

2019-08-26 15:25

新聞眼／長照減壓失靈 照顧者反成高風險群

2019-08-26 23:44

彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

2019-08-26 17:30

秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top