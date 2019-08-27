照顧壓力爆表不敢求援 家總籲報導加註1966專線

2019-08-27 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



當照顧成為全天候的任務時，往往讓照顧者受不了壓力，昨天77歲老翁將失智坐輪椅的妻子推落溝圳，再跳水輕生。家庭照顧悲劇頻傳，多數國人仍認為照顧是「家裡的事」鮮少對外求援，家庭照顧總會呼籲政府，並協調媒體，在照顧悲劇或是相關報導下能加註關懷語句「長照專線1966」盼能減少悲劇。

政府雖積極宣導長照，但因照顧者沒經驗，擔心得花時間了解，最後作罷不在少數，使照顧悲劇陷入輪迴。根據家總統計，從民國100年至106年，照顧悲劇相關新聞從2件增至11件，但107年卻倍增至20件。這項數據也僅是已知並被報導的數量，沒被發掘的照顧悲劇黑數恐怕更多，家總近期也發現，媒體報導照顧悲劇後，似乎有模仿效應。

家總秘書長陳景寧表示，本月24日台中發生7旬藥師殺害癱瘓妻後自戕，2天後，桃園也發生7旬翁推失能妻入水圳後跳水輕生，媒體追蹤原因，台中藥師有兄弟爭產、子女關係問題，桃園老翁即使有外勞協助，因發現自身罹癌情緒低落，子女都已提高警覺仍無法阻止憾事。

台灣目前的照顧情況，高達五分之一為「老老照顧」，照顧者多是伴侶或是兒女，外勞、看護雖占一定比例，台灣仍以家內照顧為最大宗，家總今年7月向行政院提案，希望能降低照顧悲劇的發生，盼能在相關的報導下加註關懷語句，「1966長照專線」或「0800-507272家庭照顧者關懷專線」。

陳景寧表示，悲劇是可以被改寫的，希望你我都能成為「雞婆」的人，多關懷周遭的家人，一旦出現高風險指標，像是照顧者有自殺意念、有家暴情事、有急性醫療需求、本身就是病人、照顧者為精神疾病患者或疑似有精神功能障礙者、被照顧者為精神疾病患者、需同時照顧兩人以上、年紀大的照顧者、沒有照顧替手、被照顧者是失智症者、申請政府資源但不符資格、外籍看護工空窗期、男性照顧者等。

建議照顧者或是家人、親友等可以主動提供1966長照專線資訊，或上網搜尋關鍵字「長照四包錢」政府補助、「家庭照顧協議」線上指引工具、「家庭照顧者支持性服務」等提供給照顧者，適當讓外界資源協助家庭，降低照顧者負擔。

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