衛福部長訪慈濟 期待三方合作減少長照悲歌

2019-08-27 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



衛福部長陳時中今天參訪苗栗慈濟園區長照據點，他期待宗教、社會與政府三方力量合作減少長照悲歌，他說政府推動長照2.0，但仍然有在角落的人不知道可以獲得協助。

立法院社福環衛委員會立委、衛福部主管與苗栗縣府等中央地方長照單位主管，今天參訪苗栗慈濟園區長照機構，了解日照與據點運作，衛福部長陳時中和長輩比手語歌、做五穀粉月餅，還一起做樹葉拓印，立法院社會福利與衛生環境委員會召集委員立委徐志榮陪同，他說感受到慈濟在苗栗推動長照的用心，看見長輩都很歡喜，他也期待長照能在苗栗落實推廣，營造幸福苗栗。

陳時中表示，將來長照要走向以家庭為單位，不要讓一個人的問題拖垮一家，也將銜接居家醫療，推動醫療與照顧結合，他感恩慈濟志工能到各地發掘個案減少長照悲歌，推廣長照資源到各角落，他說結合宗教、社會與政府力量，讓更多人知道並使用長照資源。