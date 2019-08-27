產地復耕中 北市蔬菜到貨量創今年新低

2019-08-27 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



8月中旬台灣中南部連續降下豪大雨影響蔬菜產地，北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量創下今年休市後開市第一天新低，只有1315公噸，平均批發價為每公斤42.4元居高不下，相較上周同期到貨量1852公噸、價格38.1元明顯量減價漲；台北農產運銷公司表示，目前蔬菜產地仍在復耕中，農委會預估要兩周，若接下來天氣良好，約9月初以後北市到貨量才會回穩。

以往果菜批發市場在休市後的開市首日，因為產地至少累積兩天的採收量，到貨量通常是1周內最多的1天，需求也較高，根據北農公司統計，今年開市首日到貨量原本都1400多公噸以上，1600多公噸到2000多公噸的情況也很普遍，今天卻創新低。

北農公司主秘路全利表示，8月12日左右，雲嘉南等中南部地區蔬菜產地受西南氣流豪大雨影響出現災損等情況，至今仍在復耕中，因此整體到貨量才減少許多，加上開市首日需求較大，雖到貨量較休市前的1220公噸增加，但蔬菜價格仍上漲，比休市前高0.2元，相較上周同期則漲1成多。

路全利分析，若以開市首日到貨量最多估算，接下來這幾天到貨量還會再少一些，可能接近1000公噸左右；根據農委會預期產地復耕時間還需要約2周來看，到貨量少的情況要等九月初才會好轉。