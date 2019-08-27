出現這些症狀 醫師提醒：小心患了急性闌尾炎

2019-08-27 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



一名16歲的少年因發燒肚子痛到診所求診，一天後症狀仍未改善，且出現腹脹及疼痛轉移至左側肚臍周圍，送至醫院急診留院觀察期間，少年開始有噁心感並嘔吐，不久後變成右下腹疼痛，伴隨著高燒不退合併寒顫發抖，且輕敲下背右側與走路時肚子都會疼痛，經抽血檢查發現急性闌尾炎的機率極高，經醫師施以腹腔鏡手術，少年恢復快速，2天即出院回家參加暑期營隊活動。

台大醫院新竹分院小兒部醫師莊立欣表示， 闌尾位於盲腸末端，形狀細長。闌尾發炎最常見的原因是阻塞、淋巴結腫大等問題，闌尾本身結構彎曲，糞便、未消化的食物、寄生蟲等都有可能造成闌尾的阻塞，若再加上細菌或病毒等感染、滋長，就會導致闌尾炎。

阻塞後闌尾的腸壁會因水腫變厚、發炎，若闌尾與盲腸的接端堵塞，闌尾內的膿液無法及時排入盲腸，在闌尾內蓄積就會使得闌尾更加腫脹，未及時治療恐惡化為黏膜潰爛、闌尾壁壞死，甚或闌尾破裂，在闌尾內的細菌與膿液漫至腹腔內，將會併發敗血症、膿瘍或是腹膜炎。

莊立欣提醒，肚子痛是急診常見的主訴，不論病毒感染、細菌感染，或是其他原因引起的急性腸胃炎，都有可能出現噁心、嘔吐、發燒、腹痛的情形，大部分的病況經由適當的休息和處理可以自癒，但急性闌尾炎則不同，且有很多評估的方式，因此不容易在第一時間診斷出來，需要更詳細的病史、身體檢查、抽血檢查與影像學檢查。