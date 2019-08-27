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「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

房仲報你知！謹記「老宅看房」3要訣，購屋不踩雷

2019-08-27 12:03聯合報 記者徐力剛╱即時報導

據內政部統計，2019年第一季老宅買賣移轉佔比，六都屋齡30年以上房屋占比，其中台北市48.66%、新北市29.04%、桃園市18.68%、台中市33.1%、台南市27.26%及高雄市21.13%，顯見中古屋買賣市場，「老屋」成為主力商品之一。

以台北市住宅交易量來說，30年以上老宅佔比高達48.66%，比例將近一半。消費者選擇北市置產原因有二，首先「地點」，許多中南部青年北上工作，考量經濟負擔能力，老屋價位相對低廉較易入手；再者「高總價」，對小資族而言，近年薪資停滯不前，加上北部房屋總價高，入手新成屋在資金壓力較大，轉而尋求低總價老屋。

市場上通稱「老屋」為屋齡30年以上房子，而「新成屋」泛指5年以下房屋。常見老屋新生分為兩類，包括外部拉皮與內部裝潢，其中「外部拉皮」指的是建物外觀，公寓大樓需要整棟住戶同意才能拉皮，而透天為個人財產，屋主同意即可施工；對於想要進行老宅拉皮的民眾，中信房屋研展室副理張漢超提醒，可確認老屋是否符合縣市政府補助條件，例如都市更新整建維護補助條款，有機會申請老屋拉皮補貼款，達到事半功倍效果。

一般來說，選擇購入老宅的人，大多會尋求設計團隊協助，重新裝潢再入住。張漢超分享「老宅看房」3要訣，讓你聰明選擇適合房屋，省去未來高昂裝潢費用，對中古屋而言，第一「結構安全」，看房時需注意壁癌、海砂屋問題，造成壁癌原因很多，包括外牆裂縫滲水，代表防水沒有處理好，輕則有粉塵產生，嚴重者會影響建物鋼骨結構，或鄰近海邊房屋也可能有壁癌；海砂屋則是建造時選用含高度氯離子的沙土，成屋初期看不出來，從長期來看，氯離子也是影響鋼骨架構主因。

第二「電力」，現代人手機不離身，電器使用量大，早年房屋設計時，對電力需求較小，加上老宅電線線路老舊，電力承載力低，購入後屋內配線插座別忘了重新處理，否則易造成短路或電線走火；第三「用水」，老屋管線老舊，看房時可打開水龍頭，確認進水是否有水繡，對大樓公寓而言，舊式水線多使用暗管，整修需要重新打掉牆壁，其他住戶也必須同意，整修上相對困難，或改在建物外側裝設明管替代，但會影響建物美觀，消費者須慎選。

2019Q1住宅買賣移轉屋齡統計表。圖/中信房屋提供
2019Q1住宅買賣移轉屋齡統計表。圖/中信房屋提供
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謹記「老宅看屋」3要訣，省錢又能事半功倍。圖/中信房屋提供
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老屋老宅

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