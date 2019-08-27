平均年齡86歲 不老樂團集訓10周今公演

2019-08-27 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



這是音樂版的「不老騎士」。21個平均年齡86歲的阿公阿嬤組成不老樂團，今天在台北市7-ELEVEN博源門市外廣場演出經典老歌瀟灑走一回以及我們都是一家人。

最高齡的團員是100歲的潘阿公因身體機能退化，行動不便且有重聽，雖坐在輪椅上，仍跟著律動。樂團演出前經歷10周團練，潘阿公說，他每次練習都只想著如何跟上節奏，今天很開心和大家一起快閃演出。

這個不老樂團由弘道老人福利基金會南港據點的阿公阿嬤組成，他們去年成團，在專業音樂老師的指導下，經歷為期10周的打擊樂訓練，今年第一次公演。弘道基金會表示，這個活動的起源是弘道99年發起的「不老樂團培育方案」，基金會至今有81個社區據點投入，讓台灣北、中、南部都有不老樂團，幫助長輩提升身心健康和成就感。

弘道基金會表示，潘阿公一直積極參加據點活動，除與老朋友共餐、敬老旅遊，也曾努力學畫，且開畫展圓夢。

弘道南港據點社區輔導員王敬文說，這一不老樂團的長輩都沒接觸過音樂，小時候受教育的資源也有限，社工和志工從歌詞一句一句教起，最後才指導簡單的律動。不老樂團的目標很簡單，就是讓長輩從音樂中感到快樂。選擇熟悉的老歌，也有助喚起他們年輕時的記憶。

弘道南港據點站長陳顯英說，南港站成立不老樂團後，長輩彼此互動更加熱絡。他們一聽到要出門表演，不但參與度變高，還有人主動要求加強練習。志工們積極張羅表演道具、服裝，希望多帶長輩們出門表演，接觸人群，增加他們的生活期待與目標。弘道尤其希望更多「輪椅長者」多走出戶外，接觸大自然。