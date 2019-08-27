阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



阿里山森林鐵路全線復駛露曙光。阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，42號隧道計畫環境影響說明書已經通過環保署專案小組審查，明天將送到環評大會審查。若通過審查，將再次進行水保評估，完成後就能發包，預計111年底施工完畢，112年可全線通車。

阿里山森林鐵路過去多災多難，八八風災造成421處災害，好不容易於104年全線復建完成，原預定當年底通車，9月又遇到杜鵑颱風，造成58K第42號隧道崩塌，導致十字路站與屏遮那站之間無法通行，且復建困難。

林鐵處從明隧道、蓋橋樑、打山洞隧道這三個方案中評估，但前二者，被認為可能有天候危險以及地形不穩定的狀況，最後選擇打山洞建隧道的方式重建。

根據林鐵處規畫，施工方式為少量炸藥炸山洞後，再以機器慢慢開挖，減小對環境影響的程度。該方案今年7月已經通過環保署專案小組審查，預計明天再送環評大會審查。

周恆凱表示，新隧道全長約1104公尺，投入經費3.91億元。重建除了要評估最適復建方法與技術，進行完整地質調查，找到堅固的岩盤施工，也依照原住民族基本法規定，經鄒族來吉部落投票同意施作。

周恆凱表示，目前預計最慢111年底完工，112年全線開通，從嘉義到阿里山，全線共71.4公里。目前本線只能從嘉義到奮起湖。