江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48 聯合新聞網 綜合報導



集集支線彩繪列車上的石虎圖案，其實是購買圖庫的圖，原作者是俄羅斯人。 本報資料照片、圖擷自 臉書 分享 facebook

台鐵集集彩繪列車爭議不斷，從石虎像花豹的爭議到字體未取得版權，觀光局疏忽導致民怨四起，其中設計師江孟芝在臉書上開直播坦言石虎圖是用買的，引起軒然大波，作者接到消息時，也回應自己畫的是花豹，並非石虎。

宣稱是全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車，因為圖像花豹及字體爭議，讓民眾罵聲連連，對此，設計師江孟芝坦言，「石虎圖」是在shutterstock圖庫買的，網友更起底這張圖只要300元，並質疑「買的圖怎麼可以說是自己設計？」

此起事件更讓「石虎圖」原作者在臉書上表示「哇！我從不期望我的插圖會上這種新聞，沒錯，當我畫這系列的插圖時，牠就是一隻花豹，不是一隻石虎。（Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.）」

石虎圖原作者的出面回應，她畫的是花豹並非石虎。圖／擷取臉書 分享 facebook

交通部觀光局公布集集彩繪列車新的石虎設計圖，石虎的特徵為眉心兩條白線、耳背黑底三角白斑、如豹斑花紋的石虎。圖／觀光局提供 分享 facebook

事後，觀光局長周永暉在昨（26）日表示，新的石虎圖案拍板三款，分別是坐著、躺著和行走姿態，預計選擇其中兩款塗裝在列車，對於新石虎是否為有爭議的設計師江孟芝所畫，周永暉說，之後的彩繪列車會是設計師畫的。至於這次的彩繪圖案，周永暉說，應該說是設計團隊，會在近日向外界報告。