江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48 聯合新聞網 綜合報導



集集支線彩繪列車上的石虎圖案,其實是購買圖庫的圖,原作者是俄羅斯人。 本報資料照片、圖擷自 臉書 分享 facebook

台鐵集集彩繪列車爭議不斷,從石虎像花豹的爭議到字體未取得版權,觀光局疏忽導致民怨四起,其中設計師江孟芝在臉書上開直播坦言石虎圖是用買的,引起軒然大波,作者接到消息時,也回應自己畫的是花豹,並非石虎。

宣稱是全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車,因為圖像花豹及字體爭議,讓民眾罵聲連連,對此,設計師江孟芝坦言,「石虎圖」是在shutterstock圖庫買的,網友更起底這張圖只要300元,並質疑「買的圖怎麼可以說是自己設計?」

此起事件更讓「石虎圖」原作者在臉書上表示「哇!我從不期望我的插圖會上這種新聞,沒錯,當我畫這系列的插圖時,牠就是一隻花豹,不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」

石虎圖原作者的出面回應,她畫的是花豹並非石虎。圖/擷取臉書 分享 facebook

交通部觀光局公布集集彩繪列車新的石虎設計圖,石虎的特徵為眉心兩條白線、耳背黑底三角白斑、如豹斑花紋的石虎。圖/觀光局提供 分享 facebook

事後,觀光局長周永暉在昨(26)日表示,新的石虎圖案拍板三款,分別是坐著、躺著和行走姿態,預計選擇其中兩款塗裝在列車,對於新石虎是否為有爭議的設計師江孟芝所畫,周永暉說,之後的彩繪列車會是設計師畫的。至於這次的彩繪圖案,周永暉說,應該說是設計團隊,會在近日向外界報告。