保健報乎您知 中醫師：中老年養生首重脾胃

2019-08-27 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



許多人傳統補身體都喜歡補腎，衛福部新營醫院提醒，補腎藥一般多較滋膩，不好消化，吃進去不見全吸收，補脾作用雖比較慢，但能將生化氣血送至筋骨、關節、內臟和五官，其實直接補腎，不如先補脾更好。

新營醫院中醫科醫師張育誠表示，現代人因工作繁忙及家庭少子化，晚餐多在外解決，慢性病愈來愈多；他指出，中醫強調，飲食入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，再將氣血津液運輸至內臟及四肢，所以身體消化系統最重要。

張育誠說，國人傳統補身體，都喜歡補腎。其實直接補腎不如先補脾更好，補腎藥一般多較滋膩，不好消化，有時吃進去還不見的吸收。補脾作用雖比較慢，但能將生化的氣血送至筋骨、關節、內臟和五官。

而消化系統還有很重要功能，負責身體的代謝，代謝不好，除常見皮膚病，另外常見疾病就是「三高」（糖尿病、高血壓，高血脂）。身體好，不是只要補，調整好身體功能自然能健康。

他指出，其實運動是紓壓很好方法，能強化精神抗壓性，對睡眠也很有幫助，可增加腸胃蠕動，預防慢性病發生，能增加心肺功能的運動是必要的。