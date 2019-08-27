玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



日前傳出有玉山銀行的高階主管要員工交出健保卡，至親戚的診所過卡虛報健保費一事。衛福部健保署今天證實確有此事，共14位玉山銀行離職員工與眷屬未到該診所就醫，卻有申報12萬元健保費的紀錄。

健保署違規查處室專委董玉芸表示，目前此案正行政調查中，醫療機構若有無中生有、以少報多、捏造病症等虛報健保，會依照情節輕重予以裁罰。健保署目前先依健保特管辦法第39條，與詐領健保的診所停止合約1個月，若調查後情節嚴重，再依照40條與該診所停約一年以上或終止特約，並將此案移送檢調。

董玉芸說，健保署8月22日接獲玉山銀行離職員工陳情，表示玉山銀行雲嘉南區副總黃昱凱要求員工交出健保卡，提供給親戚黃姓醫師的診所虛報健保費。

健保署接獲陳情後，派員到玉山銀行嘉義、東嘉義分行及台南的佳里、新營等分行了解情況，經訪問15位玉山銀行離職員工與眷屬，其中14位均未到該診所就醫，但該診所在3年內申報約12萬元，主要申報感冒、皮膚病等疾病。