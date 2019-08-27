政院確定太平山森鐵復駛規劃 拚振興三星鄉

2019-08-27 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院今下午將拍板太平山森林鐵路復駛計畫，執行單位為宜蘭縣政府，而復駛計畫的規劃費用約莫落在800萬元，內容包含整體路線位置、未來經營的單位以及估計所需的運用。

據了解，重振太平山森林鐵路原因有二，一是要振興目前相較貧窮的三星鄉，因森鐵停駛之後，樂水部落等公所及學校陸續遷移，逐漸沒落；第二則是刻劃羅東56年的森林鐵路文化不該被埋沒。

太平山森林鐵路起源是日本人1915年開始砍伐檜木，而後在1924年利用全長約37公里的鐵路，作為木材貨物及客運服務，沿線設有10車站。因鐵路軌距窄、機關車廂狹小，俗稱「五分仔車」，但1978年遇上颱風摧殘，最後在1979年全線停駛，結束56年的林鐵風華。

宜蘭縣長林姿妙上任後提出復駛想法，目前列入中央地方協調會報案件，由政委吳澤成協助協調，雙方已兩度現場勘查，今下午則在政院舉行「研商羅東至太平山沿線傳統森林鐵道復甦議題整體規劃事宜會議」，預計拍板由宜蘭縣政府擔任執行單位，並擬出復駛規劃，而復駛計畫的規劃費用初估落在800萬元上下，內容包含整體路線位置、未來經營的單位以及估計所需的運用，初步將計畫定位為「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展計畫」。

政院初步建議，為兼顧觀光和交通，建議盡量將現有林鐵車站予以串聯，原則上以舊有路線或是平行路廊為主，只是選線應重視與當地居民協調溝通，初步以鐵路與道路共用為原則，並建議可參考日本江之島電鐵模式。