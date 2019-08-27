上班族及大眾的最愛 北市衛生局抽驗咖啡、油炸品

2019-08-27 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市衛生局針對上班族常喝的咖啡、廣大民眾喜愛的油炸食品進行專案抽驗，檢查是否有丙烯醯胺含量，今天公布20件產品抽驗結果都合格，符合衛生福利部食品藥物管理署發布的「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」。

食品於高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應並賦予食品特殊風味及色澤，但同時會促使丙烯醯胺形成，通常於高溫油炸食品較常見，而國際癌症研究機構(IARC)將丙烯醯胺歸類為2A物質，代表對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

對此，衛福部食藥署105年1月7日發布「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，針對不同市售食品訂定丙烯醯胺指標值，提供食品業者管控食品中丙烯醯胺含量參考。

北市政府衛生局於6月安排丙烯醯胺專案抽檢，於西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等處抽驗20件民眾常食用的高溫加熱食品，包含4件薯條、4件馬鈴薯餅乾、4件咖啡豆或咖啡粉、4件即溶咖啡、2件黑糖及2件油條，檢驗結果都合格。

即便如此，衛生局仍表示，民眾仍應減少食用高溫油炸食品，盡量以清蒸、水煮的烹調方式，同時均衡攝取六大類食物，以降低及分散丙烯醯胺可能對人體健康的風險。

衛生局也呼籲食品製造業者應依食品安全衛生管理法第7條規定實施自主管理，參考食藥署「降低食品中丙烯醯胺含量加工參考手冊」，透過調整薯條、馬鈴薯餅乾的切片厚度、避免油炸顏色過深或是以少量分批加熱等方式降低丙烯醯胺生成；若發現問題產品也應停止販售並啟動回收、通報衛生機關。