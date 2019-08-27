親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

賣樓套現？黎智英一口氣賣台灣4戶豪宅 總價逾14億

「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央氣象局今天上午舉行秋季展望記者會，氣象局說，今年秋天預計有一到兩個颱風侵台，因為秋颱容易與東北季風形成共伴效應，恐引發東部強降雨，要慎防豪大雨。

氣象預報中心副主任馮欽賜說，今年7月到8月太平洋副熱帶高壓（副高）偏弱，季風低壓偏強，造成台灣處於大低壓帶環境場中。由於副高偏弱，部分生成的颱風往日本、韓國移動，造成8月西南季風偏強維持較長時間，加上8月24到25日白鹿颱風侵台影響，中南部雨量偏多，北台灣相對雨量較少，氣溫明顯偏高。

馮欽賜說，今年累計至今，加上今天上午8時形成的楊柳颱風，共有12個颱風，距離氣候平均值13.4個略偏少，其中有兩個颱風侵台，分別是利奇馬和白鹿，9月跟10月秋季颱風生成較活耀，要注意其影響。

馮欽賜說，西北太平洋秋天颱風預測部分，9月到10月預計生成八到九個颱風，其中有一到兩颱風侵台（9月平均0.8個、10月平均0.4個），颱風生成機率較氣候值偏多，但影響台灣機率為正常。不過因為秋天颱風容易與東北季風形成共伴效應，引發東部強降雨，有豪大雨發生可能，民眾須留意。

馮欽賜說，因為西北太平洋海溫持續偏暖趨勢，印度洋海溫則有西暖東冷配置，研究顯示台灣秋季氣溫與鄰近海溫有高度正相關，綜合研判，秋季正常偏暖趨勢比較高，不過是小範圍偏暖；雨量展望部分，9月會正常為主，10到11月是正常偏乾機率大。

另外，馮欽賜說由於在太平洋赤道海溫恢復正常，意味著2018年聖嬰現象結束，對台灣秋季的氣候影響減少。

中央氣象局說，今年秋天雨量正常至偏少，氣溫則是正常至偏暖。記者曹悅華／攝影
中央氣象局說，今年秋天雨量正常至偏少，氣溫則是正常至偏暖。記者曹悅華／攝影
分享
中央氣象局說，聖嬰現象已結束。記者曹悅華／攝影
中央氣象局說，聖嬰現象已結束。記者曹悅華／攝影
分享

白鹿颱風雨量氣象局

相關新聞

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

房仲報你知！謹記「老宅看房」3要訣，購屋不踩雷

2019-08-27 12:03

颱風楊柳間接影響台灣 氣象局：29日起將有雨

2019-08-27 11:43

聖嬰現象影響結束 秋季偏暖雨量偏少

2019-08-27 11:42

阿里山林鐵購車爭議 台鐵、廠商對簿公堂

2019-08-27 11:38

平均年齡86歲 不老樂團集訓10周今公演

2019-08-27 11:19

保健報乎您知 中醫師：中老年養生首重脾胃

2019-08-27 11:08

政院確定太平山森鐵復駛規劃 拚振興三星鄉

2019-08-27 11:05

上班族及大眾的最愛 北市衛生局抽驗咖啡、油炸品

2019-08-27 11:04

同婚專法通過加持 今年同志遊行上看20萬人

2019-08-27 10:49

好消息！停駛近40年太平山森林鐵路復活有望

2019-08-27 10:13

核彈可炸掉颱風？鄭明典：很嚴重的誤解

2019-08-27 10:05

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

青春痘不想留疤 淡疤抗疤先了解這你是哪種疤類型

2019-08-27 08:24

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

吳德榮：雙重沉降氣流影響 今明酷熱防極高溫

2019-08-27 07:25

健康你我他／暈船狂吐 帶藥才不怕掃興

2019-08-27 00:16

住院醫納勞基法 陳時中：落實工時指引

2019-08-27 00:16

住家周邊遭感染？ 屈公病再增一本土病例

2019-08-27 00:16

感覺太良好…40萬人健檢才知有三高

2019-08-27 00:16

健康主題館／運動完「乾」擦汗 為何痘痘冒不停

2019-08-27 00:16

颱風「楊柳」 最快今生成

2019-08-27 00:14

「石虎列車」新設計圖亮相 特生中心把關

2019-08-27 00:14

回響／治空汙 工廠主動減排祭獎勵

2019-08-27 00:14

回響／預防空品「紅害」 鋪路、吹葉機10月納管

2019-08-27 00:14

LG 2019希望起飛 希望導師孟耿如鼓勵孩童勇敢舞出夢想

2019-08-26 23:47

新聞眼／長照減壓失靈 照顧者反成高風險群

2019-08-26 23:44

老顧老難熬 可諮詢喘息服務

2019-08-26 23:41

老翁推失智妻落水再跳圳 兒在後追目睹悲劇

2019-08-26 23:38

肚皮抖不停 腹部型癲癇惹禍

2019-08-26 23:17

器捐文化往下扎根 推廣種籽撒向青少年

2019-08-26 23:12

新身分證未刪配偶欄 相關個資加密存晶片

2019-08-26 21:09

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

2019-08-26 20:15

早餐店兒子開保時捷 40K男驚問「這麼好賺？」網揭背後真相

2019-08-26 20:00

幸佳慧憂罹癌來不及領獎 蘇貞昌改行程提早頒金鼎獎

2019-08-26 19:49

劉民和助人戒毒 新書典型照顏色

2019-08-26 19:19
看更多

熱門文章

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

在好市多亂停車 員工神反制網友讚：圍好圍滿

2019-08-26 15:36

特生中心把關 集集彩繪列車「新石虎」設計圖亮相

2019-08-26 20:15

老翁推失智妻落水再跳圳 兒在後追目睹悲劇

2019-08-26 23:38

颱風「楊柳」 最快今生成

2019-08-27 00:14

3塊冰塊+0.5糖…他買超商咖啡無理要求 網怒轟：太為難店員

2019-08-26 15:17

中和爆今年第2例本土屈公病 疑住家周遭感染

2019-08-26 15:37

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

自我感覺良好！近40萬人健檢才知有三高

2019-08-26 15:20

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

台東必喝10大飲料 在地特有店家出頭天

2019-08-26 17:01

單身青年看過來！雙北租屋補助最高4000元

2019-08-26 15:25

新聞眼／長照減壓失靈 照顧者反成高風險群

2019-08-26 23:44

彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

2019-08-26 17:30

每日星座運勢／天蠍春風得意勿張揚 適合談判金錢

2019-08-27 00:00

男神鄭雨盛再臨台北 最怕「臭豆腐」自招對購物很不行

2019-08-26 16:27

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

山友福音！太魯閣錐麓古道 外國人可提前4個月申請

2019-08-26 14:35

核彈可炸掉颱風？鄭明典：很嚴重的誤解

2019-08-27 10:05

昇恆昌免稅購物網周年慶閃購下殺3折起 松山機場也能取貨

2019-08-26 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top