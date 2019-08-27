秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局今天上午舉行秋季展望記者會，氣象局說，今年秋天預計有一到兩個颱風侵台，因為秋颱容易與東北季風形成共伴效應，恐引發東部強降雨，要慎防豪大雨。

氣象預報中心副主任馮欽賜說，今年7月到8月太平洋副熱帶高壓（副高）偏弱，季風低壓偏強，造成台灣處於大低壓帶環境場中。由於副高偏弱，部分生成的颱風往日本、韓國移動，造成8月西南季風偏強維持較長時間，加上8月24到25日白鹿颱風侵台影響，中南部雨量偏多，北台灣相對雨量較少，氣溫明顯偏高。

馮欽賜說，今年累計至今，加上今天上午8時形成的楊柳颱風，共有12個颱風，距離氣候平均值13.4個略偏少，其中有兩個颱風侵台，分別是利奇馬和白鹿，9月跟10月秋季颱風生成較活耀，要注意其影響。

馮欽賜說，西北太平洋秋天颱風預測部分，9月到10月預計生成八到九個颱風，其中有一到兩颱風侵台（9月平均0.8個、10月平均0.4個），颱風生成機率較氣候值偏多，但影響台灣機率為正常。不過因為秋天颱風容易與東北季風形成共伴效應，引發東部強降雨，有豪大雨發生可能，民眾須留意。

馮欽賜說，因為西北太平洋海溫持續偏暖趨勢，印度洋海溫則有西暖東冷配置，研究顯示台灣秋季氣溫與鄰近海溫有高度正相關，綜合研判，秋季正常偏暖趨勢比較高，不過是小範圍偏暖；雨量展望部分，9月會正常為主，10到11月是正常偏乾機率大。