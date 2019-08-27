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好消息！停駛近40年太平山森林鐵路復活有望

2019-08-27 10:13聯合報 記者羅建旺╱即時報導

太平山森林鐵路停駛近40年，復活有望。

行政院政務委員吳澤成本月1日與2日，邀集行政院、公共工程委員會、行政院農業委員會林務局、交通部觀光局、經濟部水利署、宜蘭縣政府及三星鄉公所實地踏勘太平山森林遊樂區及森林鐵路10個站，重新找回鐵道文化與歷史發展軌跡。

吳澤成踏勘，林姿妙極力爭取太平山森林鐵道復甦，吳政委會中詢問與會單位，誰願意承擔該整體規畫的主政單位，林姿妙表示，森林鐵路復甦不僅喚醒時空記憶，也復甦了宜蘭林場的文化歷史，更可將宜蘭觀光產業再次點、線躍升，為拚出宜蘭好生活，自願承擔此一重任。

縣政府表示，最終中央地方達成共識，朝復甦鐵道規畫。

行政院明天下午將舉行「研商羅東至太平山沿線傳統森林鐵道復甦議題整體規畫事宜會議」，據了解，將拍板太平山森林鐵路復駛的執行單位由宜蘭縣政府主力承擔，並擬出復駛規畫，復駛計畫的規畫費用約莫落在800萬元，內容包含整體路線位置、未來經營的單位以及估計所需的運用。

宜蘭縣政府指出，西元1914年日本人開始進入太平山，1915年開始砍伐檜木，1924年利用土場至竹林全長約36.95公里鐵路，1924年通車，作為木材貨物及客運服務，沿線設有竹林、歪仔歪、大洲、二萬五、三星、天送埤、清水湖、牛鬥、樂水及土場，共計10處車站，因鐵路軌距窄、機關車廂狹小，規格約縱貫鐵路的一半，俗稱「五分仔車」。

1978年黛拉颱風，天送埤至土場段鐵路軌道，嚴重受損，雖仍可勉強維持竹林至天送埤間營運，惟因長期虧損且乘客銳減，在評估維修經費、規模及功能等條件後，1979年全線停駛，結束56年的鐵路輸運，沿途鋼軌也陸續拆除，場站漸為閒置、廢棄，羅東至太平山森林鐵路隨之沉寂。

停駛多年來，沿途各站廢止，目前僅剩竹林車站、大洲車站及天送埤車站仍保存或修建原林鐵車站站體，目前各車站分別屬於林務局、三星鄉公所及原民會等不同單位權管。

林務局羅東林區管理處指出，羅東森林鐵舊車站各有特色，其中，竹林車站位於羅東林業文化園區，為昔日羅東林鐵起訖站，歷史設施保留完整，車站可見昔日鐵道、火車、清洗台、儲木池、卸木平台及當時的工宿舍，歪仔歪站 是早期運送木材與甘蔗的分界點，1945年車站拆除，現為農地，歪仔歪橋橫跨羅東溪，以前是架高的檜木橋，現已改為水泥結構體。

大洲站早期因與糖廠契作，早期為種植甘蔗最集中的地區，車站已重新整建，呈現大洲車站昔日風貌，天送埤站 為沿線保留最良好的車站，曾為偶像劇拍攝場景，三星鄉公所更打造復刻版林鐵小火車繞行車站環狀軌道，勾起老一輩鄉民回憶。

宜蘭縣政府表示，希望藉由森林鐵路復駛，強化與在地服務及連結，帶動宜蘭縣整體觀光產業，拉長旅客留在宜蘭的時間，擴大觀光產業產值。

羅東森鐵牛鬥站。圖／林務局羅東林區管理處提供
羅東森鐵牛鬥站。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東昔日森林鐵路。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東昔日森林鐵路。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東森鐵大洲站。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東森鐵竹林站。圖／林務局羅東林區管理處提供
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羅東太平山森林鐵路

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