晨起肌無力、無法下床 可能是「陣發性低血鉀麻痺症」

2019-08-27 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



30歲蔡小姐時常睡醒後容易感到無力、肌肉痛，有次早上起床更是全身癱軟、無法下床，抽血檢查發現是低血鉀所致，經緊急施打鉀離子數小時後，蔡小姐四肢肌肉力量恢復，進一步檢查發現甲狀腺功能亢進，吃藥控制甲狀腺功能亢進後，低血鉀不再復發。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任指出，患者過去常因反覆低血鉀，出現疲勞、無力、嗜睡等情形，數度就醫補充鉀離子，直到這次症狀嚴重，抽血發現鉀離子濃度僅1.8 mEq/L（正常值為3.5到5mEq/L之間），因擔心類似情況再次發生，於是開始治療甲狀腺功能低下。

他說，「陣發性低血鉀麻痺症」好發於年輕人，當血液中鉀離子濃度降低，會發生肌肉疼痛無力，初期常常會被患者誤認為運動過量。血鉀過低嚴重者甚至會有四肢癱軟的症狀，患者雖然意識清楚，但是舉臂艱難，甚至爬不起，民間有人和「鬼壓床」聯想在一起。

林軒任說，當有類似症狀時，建議檢查甲狀腺功能，過多甲狀腺素會使血液中的鉀離子進入細胞內，導致血清中的鉀濃度降低，治療方式為補充鉀離子，並使用抑制甲狀腺藥物治療，便能有效改善症狀，但若患者過度勞累、沒有按時服藥、飲食控制不佳、劇烈運動等，就容易復發。

他說，有些年輕男性雖然無甲狀腺功能亢進，但仍有機會發生，這是由於遺傳基因的變異，導致「鈣離子通道」異常，進而使鉀離子突然降低，這類患者常常是吃完大餐，或食用大量的糖分後，誘發低血鉀，造成急性無力而來就醫。

雖然這類疾病造成的低血鉀大多於一到兩日內會自行回復，但仍有案例由於低血鉀誘發出心律不整而致命，故若患者有低血鉀急性無力的症狀，還是建議趕快就醫。