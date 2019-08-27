氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋說，今日可能生成的颱風直接影響台灣的機率較低，要留意的是周末到下周發展起來的熱帶天氣系統，影響台灣的機率會比較高，主要原因是目前還有太平洋高壓擋周四起會略往東退，若在菲律賓東方有擾動或颱風生成，往台灣南邊海面接近的機率就會提高。

賴忠瑋在臉書發文說，菲律賓東方的熱帶性低氣壓在昨天有明顯發展，中心最大風速達每秒鐘15公尺，相當接近輕度颱風的標準，預計今明兩天就有機會成颱，不過今天將往西移動影響菲律賓呂宋島為當地帶來風雨，不過颱風的結構也因為地形破壞而略為減弱。他說，即便今天成颱，很快又會減弱為熱帶性低氣壓，直到周三進入南海之後才會再增強。

賴忠瑋表示，本周及下周菲律賓東方將持續有熱帶擾動生成可能性，要留意的是周末到下周發展起來的熱帶天氣系統，影響台灣的機率會比較高，最主要的原因是目前還有太平洋高壓擋在台灣上空，但是周四起高壓就會略往東退，若在菲律賓東方有擾動或颱風生成，沿著太平洋高壓西南側外緣往台灣南邊海面接近的機率就會提高。

至於今天的天氣，他說，太平洋高壓籠罩加上菲律賓東方熱帶性低氣壓外圍環流帶來偏東風的影響，全台各地都可以看見藍天，西半部位於背風側有沉降氣流，天氣更加悶熱，預計中午高溫普遍能達32到34度，北部都會區有機會達35到36度，紫外線過量到危險等級。今天要特別注意防曬及補充水分，中午前後避免在戶外活動，前往海邊活動要留意長浪，尤其東南部海域和巴士海峽。

賴忠瑋說，炎熱穩定的天氣將至少持續到周三，周四起太平洋高壓逐漸減弱東退，加上南邊熱帶性低氣壓或颱風的外圍環流帶來暖濕空氣，各地下午後雷雨機率提高，時間和範圍也將擴大，中南部和東南部沿海偶有有局部短暫陣雨，相對不穩定的天氣將持續至周末。

中央氣象局說，周四至周六熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系靠近及影響，水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中30、31日水氣較多，東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；高溫部分也會相較前幾天降低一些。