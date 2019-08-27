吳德榮：雙重沉降氣流影響 今明酷熱防極高溫

2019-08-27 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



在菲律賓東方海面的熱帶低壓今天可能發展成第12號颱風，但對台灣無直接影響。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，熱帶系統穿過呂宋島而進入南海，但今明台灣受雙重沉降氣流影響，有極高溫出現的機率。中央氣象局今天也對台北市、新北市盆地，基隆市及桃園市發布高溫的黃色燈號。

吳德榮說，熱帶系統在太平洋高壓南側，受偏東風導引，穿過呂宋島而進入南海，對台無直接影響；各國系集模式的模擬中，雖仍有部分預測太平洋高壓偏弱而颱風會較為偏北，但是機率相對較低，可以繼續觀察。

他表示，今、明（27、28日）兩天受太平洋高壓及熱帶系統外圍雙重沉降氣流影響，各地晴朗穩定，天氣很炎熱，要注意防曬、防中暑；山區午後的對流並不明顯，範圍小、雨也很少。今日氣溫：北部24至37度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。周四（29日）各地仍晴朗炎熱，要持續注意防曬、防中暑；西半部午後局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，花東亦有局部短暫陣雨

他說，周五、六（30、31日）台灣附近水氣將增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，西半部午後局部雷陣雨的機率提高，雨勢也較大；氣溫稍降。下周日、一（1、2日）台灣附近水氣逐漸減少，天氣好轉，西半部午後仍有局部陣雨或雷陣雨的機率。

中央氣象局說，今天（27日）天氣更加穩定，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體天氣都算不錯，各地多雲到晴，午後雷陣雨較集中在各地山區，高溫比昨天更高，西半部及東北部地區35、36度，花東地區則是33度左右，紫外線指數偏高，外出記得做好防曬和多攝取水分。