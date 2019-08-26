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LG 2019希望起飛 希望導師孟耿如鼓勵孩童勇敢舞出夢想

2019-08-26 23:47聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

台灣LG電子自2008年起投入偏鄉關懷，11年來透過物資援助、與公益基金會合作拓展社會影響力，近年更以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」為主軸，長期攜手大學生進入偏鄉，啟發孩童才藝潛能。今年特別邀請畢業於社工系、、投身公益不遺餘力的知名演員孟耿如擔任「希望導師」，與台灣LG電子董事長宋益煥，以及由一群喜愛舞蹈的年輕人組合而成的跨校社團「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」，一同來到新北市坪林國小，陪伴小朋友共築希望夢想

來到群山環繞的坪林國小，宋益煥董事長以自身成長故事給予孩子鼓勵，並分享道：「我相信在每個人的心中都有自己想做的事、長大後想完成的夢想，只要一直努力，總有一天都能在屬於自己的舞台上發光、發熱！LG偏鄉關懷走過十個年頭，每年進入偏鄉，我們越來越貼近偏鄉真正的需求，未來LG會投注更多力量與資源，幫助孩子們完成希望藍圖。」

而曾出演許多知名戲劇、舞台劇演出的孟耿如，學習芭蕾舞已超過10年，此次更為了坪林國小的孩子們，現場精心挑選幾個經典芭蕾動作，帶給小朋友們不同於街舞的舞風體驗。現場更有小朋友突然展現劈腿動作，讓在場的大家驚豔不已，孟耿如也被現場小朋友自然散發的童心感染，與小朋友展開更多有趣的互動。孟耿如在公益影片中親手彩繪一幅名為「ARU’s Dream」的圖畫，此次下鄉也特地將圖畫製成一張張的希望小卡，每一張希望小卡都乘載著希望導師孟耿如要送給孩子們的勇氣與祝福，祝福孩子都能朝著自己的夢想快樂的前進。

當天坪林國小的孩子們也帶來一段肢體表演猜謎，孩子們合力用肢體動作表現出長大後的夢想職業如警察、醫生等，更有小朋友們因為單純想表演而衝上台。孩子們天馬行空的夢想職業表演，逗得希望導師與台下小朋友們嬉笑聲不止。

孟耿如在活動後分享道：「很開心看到小朋友們勇於展現自己，甚至單純只是因為想表演而上台，真的讓我很佩服！每個孩子心中都有個夢想，追尋夢想的路上也許辛苦，但只要不忘自己的初衷，相信總有一天能夠實現。我希望自己能夠成為鼓勵、啟發孩子的那股希望能量，讓孩子的夢想飛的更高、更遠！」台灣LG電子也將持續深入台灣的偏鄉角落，期盼在長期耕耘之下所散播的關懷種子，鼓舞更多偏鄉的孩童們活出夢想與希望。

LG希望導師孟耿如，以自己築夢的故事鼓勵坪林國小的孩子們勇敢追逐未來希望，並期許...
LG希望導師孟耿如，以自己築夢的故事鼓勵坪林國小的孩子們勇敢追逐未來希望，並期許透過自己的影響力，讓偏鄉教育獲得更多的社會關注。圖／台灣LG電子提供
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LG 2019希望導師孟耿如與台灣LG電子董事長宋益煥來到群山環繞的坪林國小，不...
LG 2019希望導師孟耿如與台灣LG電子董事長宋益煥來到群山環繞的坪林國小，不僅為希望團隊「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」加油打氣，更分享自身成長的故事，勉勵小朋友勇敢實現夢想。圖／台灣LG電子提供
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LG希望導師孟耿如精心挑選經典芭蕾動作，帶給小朋友們不同於街舞的舞風體驗。圖／台...
LG希望導師孟耿如精心挑選經典芭蕾動作，帶給小朋友們不同於街舞的舞風體驗。圖／台灣LG電子提供
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現場互動熱烈，更有小朋友突然展現劈腿動作，讓大家驚豔不已。圖／台灣LG電子提供
現場互動熱烈，更有小朋友突然展現劈腿動作，讓大家驚豔不已。圖／台灣LG電子提供
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夢想偏鄉坪林

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