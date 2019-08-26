LG 2019希望起飛 希望導師孟耿如鼓勵孩童勇敢舞出夢想

2019-08-26 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



台灣LG電子自2008年起投入偏鄉關懷，11年來透過物資援助、與公益基金會合作拓展社會影響力，近年更以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」為主軸，長期攜手大學生進入偏鄉，啟發孩童才藝潛能。今年特別邀請畢業於社工系、、投身公益不遺餘力的知名演員孟耿如擔任「希望導師」，與台灣LG電子董事長宋益煥，以及由一群喜愛舞蹈的年輕人組合而成的跨校社團「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」，一同來到新北市坪林國小，陪伴小朋友共築希望夢想。

來到群山環繞的坪林國小，宋益煥董事長以自身成長故事給予孩子鼓勵，並分享道：「我相信在每個人的心中都有自己想做的事、長大後想完成的夢想，只要一直努力，總有一天都能在屬於自己的舞台上發光、發熱！LG偏鄉關懷走過十個年頭，每年進入偏鄉，我們越來越貼近偏鄉真正的需求，未來LG會投注更多力量與資源，幫助孩子們完成希望藍圖。」

而曾出演許多知名戲劇、舞台劇演出的孟耿如，學習芭蕾舞已超過10年，此次更為了坪林國小的孩子們，現場精心挑選幾個經典芭蕾動作，帶給小朋友們不同於街舞的舞風體驗。現場更有小朋友突然展現劈腿動作，讓在場的大家驚豔不已，孟耿如也被現場小朋友自然散發的童心感染，與小朋友展開更多有趣的互動。孟耿如在公益影片中親手彩繪一幅名為「ARU’s Dream」的圖畫，此次下鄉也特地將圖畫製成一張張的希望小卡，每一張希望小卡都乘載著希望導師孟耿如要送給孩子們的勇氣與祝福，祝福孩子都能朝著自己的夢想快樂的前進。

當天坪林國小的孩子們也帶來一段肢體表演猜謎，孩子們合力用肢體動作表現出長大後的夢想職業如警察、醫生等，更有小朋友們因為單純想表演而衝上台。孩子們天馬行空的夢想職業表演，逗得希望導師與台下小朋友們嬉笑聲不止。