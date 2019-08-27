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回響／治空汙 工廠主動減排祭獎勵

2019-08-27 00:14聯合報 記者吳姿賢／台北報導

空汙季將至，環保署擬推出「主動減量獎勵措施」，當空品太差，工廠若停工減排，即可減...
空汙季將至，環保署擬推出「主動減量獎勵措施」，當空品太差，工廠若停工減排，即可減收空汙防制費或發現金補助。 圖／聯合報系資料照片
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每逢九月至隔年一月空汙季，中南部民眾都深受其害，即使電廠降載效果仍有限。環保署擬首度推出「主動減量獎勵措施」，當某天空氣品質連續兩次被預測為紅色警戒等級，工廠若停工減少排放，即可減收空汙防制費或直接發放現金補助，最快十一月上路。

本報日前報導，我國肺腺癌發生率顯著增加，高屏地區的肺腺癌年增率更是北部十五倍以上，且高達五成三患者未吸菸。專家認為，空汙可能是不吸菸者罹癌的關鍵因子，疾呼各縣市應聯合防制對空汙「下重拳」。

環保署上周隨即宣布成立空汙跨區合作預防應變小組，分為北中南三區，十月起定期跨縣市追蹤及檢討空汙問題。為多管齊下，環保署長張子敬昨表示，正在研擬工廠主動減量獎勵措施，若某天空品連續兩次被預測為紅色警戒等級，就會鼓勵當地工廠停工減排；停工所導致的損失，將減收空汙防制費或直接給予一筆補助金額。

張子敬指出，有些工廠生產沒有急迫性或連續性，不一定非得在空汙時節工作，減量獎勵措施因此有一定誘因，可降低「紅害」發生的機率。但機制啟動的先決條件是當天空汙預警是來自境內累積汙染，若來自境外汙染，怎麼減排都沒用。

環保署也將提出「減煤增氣」辦法，正在行政院審查當中，預計九月初公告實施。空保處長蔡孟裕表示，過去發電廠降載都以區域為考量，例如台中空品不好就讓中火降載，但空汙會在各縣市流通，應以全國角度調度全國電廠發電，才能降低整體空汙。

蔡孟裕舉例，若雲林空品不佳，可考量某發電廠減少燃煤發電，增加燃氣發電，不但減排，更可填補電力缺口。過去許多天然氣發電廠的發電量受環評或許可證限制，無法隨意調配；減煤增氣新法上路將有條件鬆綁，讓台電調度更有彈性。

環保署肺腺癌行政院

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