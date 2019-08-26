長照悲歌 老翁推失智妻落水再跳圳

2019-08-26 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市彭姓老翁將失智妻連人帶輪椅推下圳溝後，再到廿公尺外的大圳跳水輕生；三個多小時後尋獲，已無生命跡象。 記者曾增勳／翻攝 分享 facebook

三代同堂的桃園市七十七歲彭姓老翁，昨天凌晨將失智坐輪椅的妻子推落溝圳，再跳水輕生；同住的兒子在父出門時就覺有異騎車緊追，目睹悲劇飛奔上前救起母親，但父親溺水不治。

檢警相驗後研判，老翁不忍妻子長期受病情折磨，獲悉自己也罹病後，心情沮喪又不忍拖累兒子而輕生。

彭姓老翁及七十六歲妻子與其中一名兒子同住，三代同堂，其他子女未住一起。他妻子兩年多前罹患失智症行動不便，長期坐輪椅，由家人輪流照顧；家屬今年雇用一名外籍看護工協助照顧，但平時仍以彭照顧陪伴老伴居多。

昨天凌晨兩點多，彭姓老翁推著坐輪椅的妻子外出，出門沒多久兒子發現，直覺認為天還未亮，父親就推母親出門「怪怪的」，馬上騎機車外出跟隨；剛抵達桃園區龍泉六街二巷附近，突然看見父親將母親輪椅推落圳溝內，立刻衝上去將母親救起，但回頭卻未見父親身影，研判父親跳水圳輕生，立刻報警求援。

桃園市消防局、警方迅速趕抵，檢視被救起的彭妻頭部撕裂傷、意識清楚，緊急送醫沒有大礙；警方調閱附近監視器畫面，發現彭把妻子推落水後，回頭走向廿公尺外的桃園大圳支線就未再見蹤影。

警消在附近搜尋三個半小時，直至清晨七時許，才在案發地點外三公里處的蘆竹區新興、文新路附近水圳尋獲，但已無生命跡象。

八德區茄明里長曾慶麟表示，彭家為該里老住戶，該里兩年多前成立關懷據點後，彭夫妻每周兩次，由外籍看護工陪伴參加關懷據點活動或吃飯，與里內關懷老人互動，想不到發生這起悲劇。

據了解，彭姓老翁兩年多來盡心盡力照顧妻子，可能壓力不小，最近檢查發現罹癌，心情沮喪又不想成為孩子負擔而尋短；家人對這起意外感到悲痛，也難以接受。

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