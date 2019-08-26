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劉民和助人戒毒 新書典型照顏色

2019-08-26 19:19台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

劉民和牧師講述晨曦會點滴，散播愛與戒毒的希望種子。（photo by 祝潤霖／台...
劉民和牧師講述晨曦會點滴，散播愛與戒毒的希望種子。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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幫助無數人戒毒的劉民和牧師，26日發表新書《典型照顏色》，記載曾誤入歧途的他，曾整整十年染上毒品，但因為媽媽不離不棄，進入香港晨曦會戒毒，並於1984年來台展開戒毒工作。劉民和前年榮獲第1屆「堉璘台灣奉獻獎」，隨即將3000萬元鉅額獎金全數捐出，為晨曦會繼續推展福音戒毒而奉獻。

典型在夙昔

劉民和牧師新書《典型照顏色》，取自文天祥《正氣歌》內容：「哲人日已遠，典型在夙昔，風簷展書讀，古道照顏色。」他承認一開始不明白典故，經過出版顧問李文茹小姐解釋後，自己對書名有了一番見解：典型就是耶穌基督，而顏色就是人的光彩。香港晨曦會創辦人陳保羅牧師9年前離世，沒有留下著作讓劉民和覺得可惜，於是2011年寫了自己第一本書《永不放棄的愛》。

劉民和說，自己年輕時混黑道，被人帶到山上毒打到快死掉，肋骨斷好幾根、腳筋差點被挑斷，終於被媽媽的眼淚打動，加入香港晨曦會投入戒毒行列，來台後則成立福音戒毒機構晨曦會。

使命是「幫助一個人戒毒，是減少社會成本；教育一個人戒毒成功後又去幫助別人戒毒，是增加社會資源。」劉牧師計劃成立國際晨曦會，提供跨美、亞、歐三洲的戒癮服務，包括戒除菸、毒、電玩等上癮行為。劉民和牧師2013年也曾得到「總統文化獎」的人道獎，由當時的馬英九總統親自頒發。

捐出堉璘獎3000萬

第1屆「堉璘台灣奉獻獎」高達3千萬獎金，吸引222名社會公益個人或團體競爭，由嚴長壽、沈春華及政大教授等評審，以「勤奮、誠信、思源」等價值評議。劉民和牧師談到財務的公正公開，笑說有時被會計虧說死腦筋，一張2000元發票也不放鬆。

得獎可能是魔鬼的「試探」，也是上帝的「試驗」，劉民和牧師知道這個獎是頒給個人，他可以獨領，曾想，如果捐出2500萬、自己留500萬呢？但他領悟到擁有不等於喜樂，在全數捐出簽下去的瞬間得到釋放，「沒有一點吃虧的感覺！」

劉民和牧師介紹同工夥伴們，都是從戒毒艱辛路走過來的鬥士。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

劉民和牧師將在場同工夥伴叫上台，一個個介紹並邀請自我介紹，其中有在彰化混流氓的，加入晨曦會後，也吸毒的弟弟跟著改過自新，還把以前的買家也帶進來戒毒，現在於苗栗服務。也有在「愛輔村」服務的同工，原本因吸食海洛英而濫用針筒，得了愛滋病以為能解脫，但加入晨曦會才得到真正的喜樂。

劉民和捐出的3000萬元，共完成了下列7項成果：1. 彰化芬園教育中心，2. 台南職場門徒訓練中心，3. 培訓晨曦會戒毒輔導員，4. 成立國際晨曦會，5. 舉辦亞洲、美洲戒毒訓練會，6. 支持門徒訓練中心輔導戒毒過來人工作，7. 戒毒村和行政中心設備汰換。

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戒毒香港

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