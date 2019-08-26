彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

2019-08-26 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日彰化、雲林、南投及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意。