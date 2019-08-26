大熱天狂吹冷氣、吃冰品 當心中「陰暑」

2019-08-26 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



節氣雖已經過了立秋，但是白天仍然高溫炎熱。秋老虎豔陽高溫下，大口喝下冰涼的飲料，或是滿身大汗，就立刻進到冷氣房或對著電風扇直吹，頓時感覺暑氣全消，也要小心身體散熱突然，出現頭悶痛的「冷氣病或中了「陰暑」。

聯新國際醫院中醫科主治醫師黃麟峰表示，頻繁進出溫差大的環境，或是突過量食用冰品冷飲，容易導致體內熱氣無法發散，出現疲倦、頭悶痛、腹痛、腹瀉等症狀，這可能是中了「陰暑」。

中醫將中暑分成「陽暑」與「陰暑」，像是我們俗稱的「冷氣病」，就是陰暑的一種。黃麟峰表示，天氣炎熱，頻繁進出冷氣房的大溫差環境，或是揮汗如雨又開電扇狂吹，身體表面的熱氣突然被大量帶走，導致毛細孔急速收縮，熱氣無法排出體外，就可能出現類似小感冒症狀有疲倦感，身體微熱卻沒出汗，或頭悶痛等身體不適的「冷氣病」徵狀。

另一類喜歡喝大量冰水，或加很多冰塊的飲料迅速消暑解渴，或貪食瓜果類等生冷食品，腸胃無法適應劇烈變化，出現腹痛、腹瀉等消化道不適，也是常見的陰暑症狀。

陰暑容易好發於業務員、小朋友，或平常腸胃較虛弱的族群。黃麟峰醫師建議，平時要培養運動習慣，讓身體出汗排出熱氣，緩解疲倦、頭痛不適。也可以在腹部熱敷、喝溫水或薑湯，也可以吃點不辣的咖哩，緩解腸胃不適。