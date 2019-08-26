住院醫師將納勞基法 衛福部長致信：改革沒終點

2019-08-26 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



今年九月一日起，全台私立醫院住院醫師與公立醫院約用住院醫師將納勞基法保障。衛福部長陳時中今日發布公開信表示，醫護人員的健康與權益是醫療品質的基礎，相應的改革沒有終點只有堅定前行，而未納勞基法的其他受僱醫師的權益，將會在醫療法修正案中給予保障。

陳時中在公開信中提到，醫師納入勞基法的首要挑戰是工時問題，因此衛福部106年8月實施「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」，調降住院醫師工時，另擬定定期契約範本、適用勞基法第84條之1約定書範本等，協助醫院完成準備工作。

為補足人力，衛福部推動多項配套，包括調整訓練制度、獎勵薪資、增補醫療輔助人力、改革生產事故救濟及醫療糾紛處理機制等，到去年底，五大科住院醫師招收率近乎滿招。同時為讓人力運用更具彈性與效率，也簡化報備支援程序、鬆綁遠距醫療法規、修正醫院評鑑基準等。

偏鄉人力方面，則透過擴大辦理醫學中心支援偏鄉獎勵計畫與醫學中心評鑑制度，讓離島及偏遠地區的民眾也能獲得醫學中心級的服務。到今年底，除了南投縣，其餘本島各縣市均會有重度級急救責任醫院，而離島及恆春等偏遠地區的醫院，也能提供及時的心血管、腦血管急症處置。

至於醫界擔心住院醫師因工時限制導致訓練不足，陳時中提到，衛福部已調整專科醫師訓練計畫，擬訂專科訓練應完成的學習項目、案例數及學習里程碑，並建立以核心能力為導向的學習成效評量方法，藉此確保住院醫師的訓練品質。