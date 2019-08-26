才剛解除疫情列管 中和又爆屈公病

2019-08-26 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市本月22日才剛解除屈公病列管，今就又爆發新增一例個案，中和區內南里61歲女當天就出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛等症狀，就醫後返家，因症狀持續隔日再度就醫後通報登革熱，經檢出為屈公病毒。新北市衛生局表示，由於個案潛伏期間主要在住家附近活動，研判可能於中和區感染，感染源刻正釐清中，明將對頂南里、正南里、內南里、福南里、華新里等5里預防性噴消。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬表示，該個案因潛伏期間均在住家附近活動，無國外旅遊史，研判可能在中和區感染，感染源刻正釐清中，該女目前症狀已改善，居家隔離中，已掌握接觸者11人皆無症狀。

新北市衛生局長陳潤秋說明，目前已完成個案疫情調查及周遭環境孳清，並針對該棟住戶及個案住家戶外半徑200公尺進行噴消與孳清作業，明天將針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消孳清，以及擴大疫情調查、健康監測，且同步執行第一次區塊防治計畫，針對頂南里、正南里、內南里福南里、華新里等5里進行預防性噴消，並由中和區公所動員加強環境孳清，同時與醫師公會持續合作提醒醫師提高警覺，並密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。