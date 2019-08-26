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中和爆今年第2例本土屈公病 疑住家周遭感染

2019-08-26 15:37聯合報 記者羅真╱即時報導

國內出現今年第二例屈公病本土病例，一名60多歲、居住於新北市中和區內南里的女性遭感染發病，目前病況已改善在家休養。衛福部疾管署表示，由於內南里七月與八月各有一例自緬甸境外移入的屈公病病例，因此初步研判這名女子很可能在住家周邊遭到感染，衛生單位將進一步調查可能的感染源。

新北市這例本土病例近期並未出國，卻在8月22日因發燒、骨頭痛等症狀就醫，隔日症狀未改善再次就醫，由醫院通報登革熱送驗。經檢驗排除感染登革熱，但確診為屈公病。

疾管署統計，今年截至目前，我國共有47例屈公病確定病例，其中2例為本土病例、45例為境外移入病例45例，發生情形是2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。其中，境外感染來源以緬甸28例最高，其他包括泰國7例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

疾管署表示，自緬甸移入的28例均發生在今年七月之後，顯示當地感染風險快速升高，因此疾管署今日將該國屈公病旅遊疫情建議由第一級注意（Watch）提升至第二級警示（Alert）。民眾前往緬甸從事旅遊、志工或商務活動應注意當地疫情狀況，作好各項防蚊措施，以免遭斑蚊叮咬而罹患屈公病；返國後兩週內如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。

預防屈公病最有效的方法為清除孳生源。疾管署表示，上周北部地區受颱風外圍環流影響有降雨情形，提醒民眾雨後應加強檢視環境整潔、徹底清除積水容器，以防範病媒蚊孳生。另外，平時可藉由穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可的防蚊藥劑、關上紗門紗窗等措施加強防蚊。

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‧ 屈公病Q&A

今年截至目前，我國共有47例屈公病確定病例，發生情形是2007年10月列入法定傳...
今年截至目前，我國共有47例屈公病確定病例，發生情形是2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。為防範疫情發生，衛生及環保單位啟動緊急防治工作。圖／衛福部疾管署提供
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屈公病緬甸

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