自我感覺良好！近40萬人健檢才知有三高

2019-08-26 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



慢性病總是悄悄纏身，自我感覺再良好也應定期作健康檢查。衛福部國健署補助40歲以上民眾免費健康檢查，不過根據數據資料，自述無三高的人當中，高達39.2萬人一檢查發現有高血壓、16.2萬人發現有高血糖、47.5萬人發現血脂異常。

衛福部國健署慢性病防治組組長陳妙心表示，國健署提供40歲-64歲的壯年每三年一次，逾55歲的原住民與逾65歲的長者每年一次免費健檢，正確名稱是「成人預防保健服務」，不過民眾利用率僅約四成。根據調查，過去三年不曾利用這項資源的壯年當中，三成一是覺得自己不需要檢查、兩成一表示沒空。

可是自覺不需要檢查，未必真的代表身體硬朗。陳妙心表示，慢性病早期常沒有症狀或症狀輕微以致容易被忽視，據106年統計數據，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史的人當中，在接受國健署提供的免費健檢後才知道自己有高血壓的人口高達39.2萬人，健檢後才知道自己有高血糖的人達16.2萬人，健檢後才知自己血脂異常者達47.5萬人，所幸及早發現，還可及早治療以延緩疾病、降低併發症風險。